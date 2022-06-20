Dünya grafik sanatının önemli ismi Mengü Ertel, Cumhuriyet TV’de anlatılıyor
Türk afiş ve grafik sanatının öncülerinden Mengü Ertel’i, Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan ve Ertel’in oğlu Murat Ertel anlatıyor. Program bugün saat 09.00’da Cumhuriyet TV’de yayımlanacak.
Türkiye’de afiş sanatının yayılmasında Mengü Ertel’in sergilerinin büyük katkısı oldu.
Cumhuriyet TV ekibi, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’nde (İMOGA) yaptığı çekimde, Ertel’in dünya grafik sanatına kazandırdıkları hakkında konuştu.
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