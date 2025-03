Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:54

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:54

UNESCO’nun 1999 yılında aldığı kararın ardından her yıl 21 Mart’ta Dünya Şiir Günü kutlanıyor. Dünyada ve ülkemizde bir şaire o gün ödül takdim ediliyor ve ödül alan şairin bildirisi kamuoyu ile paylaşılıyor. Şiir günü bildirisi bizde ilk kez 2000’de Melih Cevdet Anday tarafından kaleme alınıp yayımlanmıştır. O tarihten beri her yıl ödül alan şair Dünya Şiir Günü bildirisini kaleme aldı. TYS adına bu sene Dünya Şiir Günü bildirisini şair Yaşar Miraç kaleme aldı. "Sahtekârlığa Karşı Şiir" başlıklı bildirinin son bölümünde şair, şöyle sesleniyor: "Sahtekâr liderler, dünyayı keyfince kasıp kavuruyor. Kazanmak için, iktidarı ele geçirmek için ve bunu başarınca orada kalmak için sahtekarların yapmayacağı oyun, numara, rol, tuzak yok. Sahtekarların uygulamayacağı şiddet, baskı, zulüm, işkence yok. Çünkü onlar için tek değer var: Çıkar! Ve bunun için de tek ilke var: Her yol mübah! İşte çağımızın en son teknolojik buluşlarla uyguladığı sahtekarlık anlayışı bu! Şiir, sahteciliğin en büyük düşmanıdır çünkü o, varoluşuyla doğaldır. Sahteciliğe, sahteliğe aykırıdır. Sahtekarlar şiiri yenemeyecekler."Üsküdar Belediyesi uzun bir aradan sonra ilk kez çağdaş şiirin ustalarını 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde ağırlayacak. İdil Erdoğan ve Furkan Furuncu’nun sunacağı programda oyuncu Reyhan Özdilek bu yıl yazılan dünyada ve Türkiye’deki şiir bildirilerini okuyacak. Ardından Tuğrul Tanyol, Haydar Ergülen, Elif Sofya, Baki Ayhan T., Cenk Gündoğdu ile Macar şairler Arbad Kollar, Balazs Szöllössy yeni şiirlerini paylaşacak. Etkinlik, şiirimizin öncü isimlerinden yaptığı özgün ve vurucu besteleri ile şiirseverlerin gönlünde özel bir yeri olan müzisyen Ömer Özgeç’in bestelediği eserlerini paylaşacağı konser ile sona erecek. 19.00’da başlayacak etkinlik Üsküdar Gençlik Merkezi’nde yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğin adresi: Burhaniye Mah. Genç Osman Sok. No: 13 Üsküdar / İstanbul