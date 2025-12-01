Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 4-7 Aralık'ta Non/fiction Uluslararası Kitap Fuarı düzenlenecek.

Çekya'nın başkenti Prag'da yarın "Rusalka" oyunu sahnelenecek. Prag'da ayrıca "Jazz Boat Prague" ile "Traditional Folklore Night with Dinner" etkinlikleri gerçekleşecek.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Şarkıcı Rod Stewart, yarın Almanya'nın Köln şehrinde, 5 Aralık'ta İsviçre Zürih'te, 7 Aralık'ta da Almanya'nın Münih kentinde konser verecek.

Kemancı ve besteci Andre Rieu 7 Aralık'ta Hollanda'da Maastricht şehrinde müzikseverlerle buluşacak.

Mumford & Sons müzik grubu yarın İskoçya'nın Glasgow şehrinde, 3 Aralık'ta İngiltere'de Manchester, 5 Aralık'ta Sheffield'de, 7 Aralık'ta da Birmingham'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Azerbaycan cazının efsanesi Vagif Mustafazade'nin doğumunun 85. yılına ithafen 6 Aralık'ta Jolly Joker Baku'de "Unforgettable Maestro" konseri düzenlenecek.

Azerbaycan'daki The Concert Hall of Opera Studio to Baku Music Academy, 4 Aralık'ta Can Ozan'ın konserine ev sahipliği yapacak.

TBF olarak da bilinen, Mladen Badovinac, Luka Barbic, Aleksandar Antic, Ognjen Pavlovic, Niksa Mandalinic ve Nikola Vidovic'ten oluşan "Beat Fleet" müzik grubu 4 Aralık'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Cinemas Sloga'da performans sergileyecek.

ÇEŞİTLİ FİLM FESTİVALLERİ DÜZENLENECEK

ABD'nin Idaho eyaletinde gerçekleştirilen "Sun Valley Film Festivali" 3-7 Aralık'ta zengin bir programı sinemaseverlerle buluşturacak.

Endonezya'da Asya sinemasının gelişimine odaklanan Jogja-Netpac Asya Film Festivali (JAFF) 6 Aralık'ta sona erecek. Yogyakarta şehrinde düzenlenen festival ile Asya sinemasının Endonezya'da daha geniş bir kitleye tanıtılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Singapur'da düzenlenen 36. Singapur Uluslararası Film Festivali (SGIFF) 5 Aralık'a kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

The Londra Uluslararası Animasyon Festivali, 7 Aralık'a kadar Londra'da animasyon meraklılarını buluşturacak.

The Red Sea Film Foundation tarafından 4-13 Aralık'ta gerçekleştirilecek "Red Sea Uluslararası Film Festivali", Suudi Arabistan'ı önemli bir küresel film merkezi ve hikaye anlatıcıları platformuna dönüştürmeyi hedefliyor.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında bu hafta 9 film vizyona girecek.

Jessie Buckley ve Paul Mescal'ın başrollerde yer aldığı biyografi-drama filmi "Hamnet", Josh Hutcherson ve Elizabeth Lail'in rol aldığı "Five Nights at Freddy’s 2" ile Uma Thurman'ın kült performansını yeniden beyazperdeye taşıyan "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" 5 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Tom Felton ve Damian Lewis'in rol aldığı komedi filmi "Fackham Hall", Junya Enoki ve Megumi Ogata'nın seslendirdiği anime yapım "Jujutsu Kaisen: Execution" ve Daniel Radcliffe ile Jonathan Groff'un yer aldığı "Merrily We Roll Along" da vizyonda yer alıyor.

Emma Corrin ve Nicholas Galitzine'in başrolleri paylaştığı "100 Nights of Hero", William H. Macy ve Thomas Jane'in oynadığı "Frontier Crucible" ile belgesel-animasyon "Endless Cookie" ise haftanın diğer yapımları arasında bulunuyor.