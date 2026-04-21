Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 50. yılını kutlayan ve bu yıl onur konuğu ülkesi Peru olan "Buenos Aires Uluslararası Kitap Fuarı", 23 Nisan'da La Rural fuar merkezinde kapılarını açacak. Edebiyat dünyasının saygın isimlerinin konuk konuşmacı olarak katılacağı fuar, 11 Mayıs'a kadar yayıncılık ekosistemindeki profesyonelleri, eğitimcileri ve okurları ağırlayacak.

"Harry Potter and the Cursed Child" oyunu, 22, 23 ve 25 Nisan'da Londra'daki tarihi Palace Theatre'da, Harry Potter ve Albus'un geçmişin karanlık miraslarıyla yüzleşmesini sahneye taşıyacak.

Michael Bond'un dünyaca ünlü karakterinden uyarlanan "Paddington The Musical", Londra'nın West End bölgesindeki Savoy Theatre'da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sevimli ayıcık Paddington'ın yeni maceralarını anlatan eser 22-25 Nisan'da sahnelenecek.

DÜZENLENECEK KONSERLER

Gitarist ve şarkıcı Eric Clapton, Avrupa turnesi kapsamında 24 Nisan'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Ziggo Dome'da, 26 Nisan'da ise Belçika'nın Anvers şehrindeki AFAS Dome'da müzikseverlerle buluşacak.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Yungblud, dünya turnesi kapsamında 23 Nisan'da Birleşik Krallık'ın Birmingham şehrindeki Utilita Arena'da hayranlarıyla buluşacak.

Saykodelik pop ve rock müziğin dünyaca ünlü temsilcisi Tame Impala, Avrupa turnesi kapsamında 23 Nisan'da Almanya'nın Hamburg şehrindeki Barclays Arena'da sahne alacak.

Avustralyalı elektronik dans müziği grubu Rüfüs Du Sol, Avrupa turnesi kapsamında 22 Nisan'da Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki PSD Bank Dome'da, 24 Nisan'da İspanya'nın Barselona şehrindeki Palau Sant Jordi'de ve 26 Nisan'da Madrid'deki WiZink Center'da sahneye çıkacak.

İtalyan pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Eros Ramazzotti, turne programı dahilinde 22 Nisan'da Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Romexpo'da, 24 Nisan'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888'de ve 26 Nisan'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da konser verecek.

"Hans Zimmer Universe" konseri, 26 Nisan'da Azerbaycan'daki Bakü Müzik Akademisi Opera Stüdyosu'nda sinemaseverleri ve müzik tutkunlarını epik bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında bu hafta 11 film vizyona girecek.

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson'ın hayatını konu alan ve yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın üstlendiği "Michael", Jaafar Jackson, Juliano Valdi ve Colman Domingo'lu kadrosuyla sanatçının zorlu şöhret yolculuğunu işliyor.

Yönetmen Kirk Caouette imzalı, başrollerini Robert Aramayo, Maxine Peake ve Somerled Campbell'ın paylaştığı biyografik drama "I Swear", John Davidson'ın çok az insanın tanık olduğu bir rahatsızlıkla mücadelesini ele alıyor.

Nikolai Kinski, Kayla Radomski ve Jason Segel'in rol aldığı, aksiyon ile komediyi harmanlayan "Over Your Dead Body", hayatta kalmaya çalışan bir grubun kaotik serüvenini izleyicinin beğenisine sunuyor.

Rupert Wyatt'ın yönettiği Aiysha Hart, Ben Kingsley ve Anthony Mackie'yi bir araya getiren epik yapım "Desert Warrior", antik çağlarda geçen amansız bir iktidar savaşını anlatıyor.

İkinci Dünya Savaşı dönemine odaklanan ve yönetmenliğini Fatih Akın'ın üstlendiği, Jasper Billerbeck ve Laura Tonke'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Amrum" savaşın gölgesinde büyüyen bir çocuğun dünyasını göz önüne seriyor.

Başrollerini John Magaro, Molly Belle Wright ve Wyatt Solis'in paylaştığı drama yapımı "Omaha", geçmişin izleriyle yüzleşen bir ailenin içsel yolculuğunu sergiliyor.

Eddie Marsan, Eanna Hardwicke ve Michelle Fairley'nin yer aldığı suç ve gerilim türündeki "No Ordinary Heist", kusursuz planlanmış ama beklenmedik bir yöne savrulan bir soygun hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

Binlerce yıllık mağara resimlerinin üzerinden insanlık tarihinin başlangıcını ele alan "Cave of Forgotten Dreams" belgeseli, usta yönetmen Werner Herzog'un imzasını taşıyor.

Yeraltı dünyasındaki kirli işleri ve intikam arayışını sinemaya yansıtan "Dirty Hands"in başrollerini Patrick Muldoon, Kevin Interdonato ve Denise Richards paylaşıyor.

Titus Welliver, Stephan James ve Sheryl Lee Ralph'in başrol oynadığı "Ricky", bir adamın topluma yeniden kazandırılma sürecindeki sancılı günleri beyaz perdeye yansıtıyor.

Yönetmenliğini Gregory Jbara'nın üstlendiği, Bridget Moynahan ve Laura Marano'nın rol aldığı "Original Sound", bir müzisyenin sektöre tutunma çabasını işliyor.