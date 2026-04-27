Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen ve bu yıl Hindistan'ı onur konuğu olarak ağırlayan "Bogota Uluslararası Kitap Fuarı" (FILBo), 4 Mayıs'a kadar çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 50. yılını kutlayan "Buenos Aires Uluslararası Kitap Fuarı", 11 Mayıs'a kadar kitapseverlerle buluşacak. Bu yılki onur konuğunun Peru olduğu fuar, yayıncılık profesyonellerini, eğitimcileri ve okurları ağırlayacak.

FİLM FESTİVALLERİ DÜZENLENECEK

"27. Jeonju Uluslararası Film Festivali", 29 Nisan'da Güney Kore'de başlayacak. Festival, 8 Mayıs'a kadar 54 ülkeden 237 filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Kısa film dünyasının köklü buluşmalarından "72. Oberhausen Uluslararası Kısa Film Festivali" 28 Nisan-3 Mayıs'ta düzenlenecek. Alman yazar ve yönetmen Alexander Kluge anısına yapılacak festival, 48 ülkeden 121 yarışma filmiyle özel bir seçkiyi sinema perdesine yansıtacak.

Avusturya'nın Linz şehrinde gerçekleştirilen "Crossing Europe Film Festivali", çağdaş Avrupa sinemasında, toplumsal meselelere odaklanan yapımları izleme imkanı sunacak. Yarın başlayacak festival, 3 Mayıs'ta sona erecek.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen "69. San Francisco Uluslararası Film Festivali", ödüllü yönetmenler ve yükselen yeteneklerin filmlerini 4 Mayıs'a kadar sinemaseverlerle buluşturacak.

Bu yıl 51 ülkeden 115 yapımın görülebileceği "Hot Docs Kanada Uluslararası Belgesel Festivali" ise gerçek hayat hikayelerinin gücünü beyaz perdeye yansıtacak. Gösterimlerin Toronto genelinde gerçekleşeceği festival, 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Özcan Deniz, Azerbaycanlı hayranları için 3 Mayıs'ta Bakü Kongre Merkezi'nde konser verecek.

Modern flamenko tınılarını popüler kültürle harmanlayan dünya yıldızı Rosalia, Avrupa turnesi kapsamında 29 Nisan'da Almanya'nın Köln şehrindeki Lanxess Arena'da sahnede olacak.

Blues ve rock müziğin efsanevi gitaristi Eric Clapton, dünya turnesi kapsamında 29 Nisan'da Polonya'nın Krakow şehrindeki Tauron Arena'da, 2 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki MVM Dome'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Rock müzik grubu Tame Impala, turne programı kapsamında 29 Nisan'da Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da, 30 Nisan'da Frankfurt'taki Festhalle'de ve 1 Mayıs'ta Düsseldorf'taki PSD Bank Dome'da performans sergileyecek.

Elektronik dans müzik gruplarından Rüfüs Du Sol, 29 Nisan'da Zürih'teki Hallenstadion'da, 1 ve 2 Mayıs'ta ise Berlin'deki Velodrom'da sahne alacak.

ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER DÜZENLENECEK

William Shakespeare'in ölümsüz trajedisi "Hamlet", 29 Nisan'da Prag Ulusal Tiyatrosu'nda İngilizce altyazı seçeneğiyle sahnelenecek.

Grimm Kardeşler'in klasik masalından sahneye uyarlanan "The Bremen Town Musicians" (Bremen Mızıkacıları) oyunu, 2 Mayıs'ta Azerbaycan Devlet Genç Seyirciler Tiyatrosu'nda Rusça dilindeki gösterimiyle küçük izleyicileri ağırlayacak.

Alman yazar Tankred Dorst'un tiyatro dünyasının zorluklarını ve bir oyuncunun içsel mücadelesini ele alan eseri "I Am Feuerbach", 2 Mayıs'ta Azerbaycan Devlet Genç Seyirciler Tiyatrosu'nda Azerbaycan Türkçesiyle sahnelenecek.

Azerbaycan tiyatrosunun klasikleşmiş eserlerinden Üzeyir Hacıbeyov imzalı "Husband and Wife" (Er ve Avrat) müzikli komedisi, 1 Mayıs'ta Azerbaycan Devlet Akademik Müzikli Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Eser, geleneksel aile ilişkilerini mizahi bir dille seyirciye aktaracak.

Victor Hugo'nun dünya klasiği eserinden sahneye uyarlanan "Les Miserables" (Sefiller) müzikali, 29 ve 30 Nisan'da Madrid'deki Teatro Nuevo Apolo'da perdelerini açacak.

VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında bu hafta 8 film vizyona girecek.

Yönetmen koltuğunda David Frankel'in oturduğu, Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt'ı yeniden buluşturan "The Devil Wears Prada 2", değişen moda dünyasında efsanevi editör Miranda Priestly'nin dijital çağa ayak uydurma çabasını aktarıyor.

Damian Mc Carthy'nin yönettiği "Hokum", ücra bir kasabada karanlık bir ritüelle yüzleşen adamın yaşadığı dehşet dolu anları yansıtıyor. Korku türündeki filmin başrolünde Adam Scott yer alıyor.

Aaron Eckhart, Ben Kingsley ve Angus Sampson'ın rol aldığı "Deep Water"ın yönetmenliğini Renny Harlin üstlendi. Film, okyanusun ortasında mahsur kalan bir uçağın yolcularının köpekbalıklarıyla mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

George Orwell'in klasik eserinden Andy Serkis tarafından sinemaya uyarlanan animasyon yapımı "Animal Farm", çiftlikteki hayvanların ayaklanma hikayesini hiciv dolu bir dille işliyor.

ABD'li müzisyen, oyuncu ve yönetmen RZA'nın yönettiği "One Spoon of Chocolate", aşk ve suç sarmalındaki bir askerin arayışını izleyiciye sunuyor. Filmde başrolleri Shameik Moore, RJ Cyler ve Paris Jackson paylaştı.

Popüler anime serisinin yeni halkası olarak vizyona giren "That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea", Rimuru ve arkadaşlarının gizemli bir deniz krallığını kurtarma macerasını ele alıyor.

Juan Pablo Arias Munoz'un yönettiği "Casa Grande"de, Lou Diamond Phillips, Christina Moore ve Bruce Davison rol aldı. Film, tarım işçileriyle toprak sahipleri arasındaki sınıf çatışmasını ve güç dengelerini yansıtıyor.

Yönetmenliğini Lucas van Woerkum'ın üstlendiği, Emma Thompson'ın başrol oynadığı müzikal drama "LOSS Based on the Planets", evrensel tınılar eşliğinde yas sürecindeki bir kadının duygusal derinliğini beyaz perdeye taşıyor.