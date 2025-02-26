Egemen Berköz'e TTB Behçet Aysan Ödülü sunuldu

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:55

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:55

Şair, çevirmen, gazetemizin “Dünya Klasikleri Dizisi”ni hazırlayan (1998-2001), kültür sayfası ve Cumhuriyet Kitapları önceki editörlerinden Egemen Berköz'e 24 Şubat'ta Kadıköy, Yeldeğirmeni Sanat'ta düzenlenen törenle Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2 Temmuz 1993’te Sivas Katliamı’nda öldürülen şair Dr. Behçet Aysan anısına verdiği Behçet Aysan Şiir Ödülü sunuldu.



Ödül, Doğan Hızlan, Cevdet Çapan, Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan, Haydar Ergülen ve Ali İhsan Ökten’den oluşan seçici kurul tarafından, ‘Yalnızlık Tanımları’ (Ayrıntı Yay.) kitabına oybirliğiyle verilmişti.



Törende konuşan TTB Başkanı Dr Alpay Azap; "Behçet Aysan iyi bir şair ve iyi bir hekimdi. Hepimize örnek olmaya da devam ediyor. Sonsuza kadar anısını yaşatacağız." diyerek bu törene düzenlemekten büyük onur duyduklarını ifade ederek katkı sunanlara teşekkür ederek Egemen Berköz'ü kutladı. Tiyatro sanatçıları Cansu Fırıncı ve Gaye Alacacı'nın sunduğu Bennu Yıldırımlar ve Devrim Evin'in Egemen Berköz'ün şiirlerini okuduğu törende şiiri üzerine şair dostları Akif Kurtuluş ile Turgay Fişekçi konuştu.



Ödülünü Dr. Alpay Azap ve Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan'ın elinden alan Egemen Berköz teşekkür ederek başladığı konuşmasında; "Yazmak başka birşey konuşmak başka. Bana konuşmak zor geliyor, doğrusu. Ama Behçet Aysan ve diğer şairler için şunu söylemek isterim. O korkunç bir olaydı, çok acı çektik. O olay herkesi çok acıttı. Bana da davetiye gelmişti. Fakat çalıştığım yerde çok yoğun bir tempo içindeydim. Ve mümkün değildi ayrılmam. Yoksa çok heveslenmiştim gitmek için. Orada epeydir görmediğim arkadaşları da görecektim. Olmadı. Belki burada da konuşuyor olmayacaktım." diyerek Sivas katliamında ölen Aysan ve diğer dostların kaybından duyduğu acıyı dile getirdi.