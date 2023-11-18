Emekli öğretmenden Atatürk sergisi
Gaziantep’te yaşayan 94 yaşındaki emekli okul müdürü Mehmet Yavuz’un, 1938 yılından 1993 yılına kadar basında çıkan Atatürk’le ilgili biriktirdiği 150 fotoğraftan oluşan, “Basında Fotoğraflarla Atatürk” sergisi Gaziantep İl Halk Kütüphanesi’nde açıldı.
Sergide en eski Atatürk fotoğrafının yer aldığı gazete kupürü, 1938 yılına ait olup Tan gazetesine ait. Sergide Cumhuriyet gazetesinden Atatürk fotoğraflı kupürler de yer alıyor.
150 FOTOĞRAF YER ALIYOR
Çocukluğundan bu yana Atatürk’e olan bağlılığı ve sevgisi nedeniyle biriktirdiği fotoğraflardan oluşan sergiyi ilk kez 1993’te açtığını belirten Yavuz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk bizim için hatta dünya halkları için çok önemli bir lider. Özellikle son yıllarda Atatürk ve onun kurduğu demokratik, laik Cumhuriyete yönelik hadsiz eleştiriler olmakta. Bunlar, bizim Atatürk’e olan sevgimizi, özlemimizi yok edemeyecektir, bağımızı koparmayacaktır. Toplamda 200 civarında biriktirdiğim fotoğrafların ancak 150 tanesini sergileme imkânımız oldu” diye konuştu.
Yavuz, ayrıca sergiye ilgilinin az olması nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.
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