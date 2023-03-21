Emin Alper’in yeni dizisinden ilk kareler yayımlandı!
Emin Alper’in yönettiği, başrollerini ise Mehmet Günsür ve Aslı Enver’in paylaştığı "Arayış" dizisinden ilk kareler yayımlandı. Disney Plus’ta yayımlanacak dizinin özgün hikâye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ile Özlem Yücel kaleme aldı.
Emin Alper’in yönettiği, başrollerini Mehmet Günsür ve Aslı Enver’in paylaştığı "Arayış" dizisinden ilk kareler yayımlandı.
Son filmi "Kurak Günler" ile ulusal ve uluslararası çok sayıda ödül alan Emin Alper’in yönettiği dizinin, özgün hikâye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ile Özlem Yücel kaleme aldı.
Disney Plus’ta yayımlanacak dizide Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi zengin bir oyuncu kadrosu da yer alıyor.
GİZEMLİ BİR ADADA KENDİNİ ARAYIŞ HİKÂYESİ
Yayın tarihi henüz kesinleşmeyen, ama ‘çok yakında’ yayınlanacağı belirtilen dizi, metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş Nisan’ın (Aslı Enver) gizemli bir adada kendini arayış hikâyesini konu alıyor.
Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşıyor. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamıyor ve bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılıyor.
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