Arayış dizisi konusu ne, ne zaman, nerede yayınlanacak? Arayış dizisi oyuncuları kimler?
Arayış dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Kadrosunda ünlü isimleri bulunduran Arayış dizisinin konusu, ne zaman, nerede yayınlanacağı ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Arayış dizisi konusu ne, ne zaman, nerede yayınlanacak? Arayış dizisi oyuncuları kimler?
Senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper'in oturduğu Arayış dizisi hakkında izleyiciler tarafından araştırmalar yapılıyor. Peki, Arayış dizisi konusu ne, ne zaman, nerede yayınlanacak? Arayış dizisi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ARAYIŞ DİZİSİ KONUSU NE?
Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan'ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır.
ARAYIŞ DİZİSİ NEREDE, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Başrollerini Mehmet Günsur ve Aslı Enver'in paylaştığı dizinin yayınlanacağı platform Disney Plus olarak biliniyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.
ARAYIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Aslı Enver
Mehmet Günsur
Defne Kayalar
Devin Özgür Çınar
Erol Babaoğlu
İpek Türktan
Erdem Şenocak
Begüm Akkaya
Şeyma Gökçe Cengiz
Onur Ünsal
Eylem Yıldız
Oral Özer
Ali Yoğurtçuoğlu
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