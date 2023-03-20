Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 16:15

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 16:15

Senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper'in oturduğu Arayış dizisi hakkında izleyiciler tarafından araştırmalar yapılıyor. Peki, Arayış dizisi konusu ne, ne zaman, nerede yayınlanacak? Arayış dizisi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ARAYIŞ DİZİSİ KONUSU NE?

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan'ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır.

ARAYIŞ DİZİSİ NEREDE, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini Mehmet Günsur ve Aslı Enver'in paylaştığı dizinin yayınlanacağı platform Disney Plus olarak biliniyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.

ARAYIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aslı Enver

Mehmet Günsur

Defne Kayalar

Devin Özgür Çınar

Erol Babaoğlu

İpek Türktan

Erdem Şenocak

Begüm Akkaya

Şeyma Gökçe Cengiz

Onur Ünsal

Eylem Yıldız

Oral Özer

Ali Yoğurtçuoğlu