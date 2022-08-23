Engelsiz Filmler Festivali'nin “Oditoryum” seçkisi belirlendi
17-23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak "Engelsiz Filmler Festivali"nin “Oditoryum” seçkisi belirlendi.
"Engelsiz Filmler Festivali"inden yapılan açıklamaya göre, "Oditoryum" seçkisinde Cem Kaya'nın "Aşk, Mark ve Ölüm" (Love, Deutschmarks and Death), Mariano Biasin’in "Olağanüstü" (Sublime) ve Mirissa Neff’in "Ulusal Uyanış" (This is National Wake) filmleri yer alacak.
Seçkideki filmler, fiziksel gösterimlerle Ankara'da ve çevrim içi olarak tüm Türkiye'de seyircilerle bir araya gelecek
GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ OLACAK
Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen festivalde, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm gösterimler ücretsiz olarak seyircilere sunulacak. Programında yer verdiği tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazıyla sinemaseverlerle buluşturan festivalin yan etkinlikleri de erişilebilir olarak gerçekleştirilecek.
Festival hakkında ayrıntılı bilgi için "www.engelsizfestival.com" adresi ziyaret edilebilir.
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