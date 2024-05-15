Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması 7. Yaşında!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:31

Güncelleme: 15.05.2024 - 14:31

2016'da yola çıkan ve toplumsal meselelere ışık tutan “Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması”, bu yıl 7. yaşını kutluyor. Madde bağımlılığından çevre korumaya, kadına şiddetten iklim değişikliğine kadar geniş bir yelpazede konuları ele alan yarışma, bu yıl “ADALET” temasıyla devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencileri, kısa filmlerle adalet sorunsalına dikkat çekiyor ve toplumsal bir bilinç yaratmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz beş yıl içinde 150'den fazla film, iletişimden tıpa çeşitli disiplinlerde okuyan öğrenciler tarafından yarışmaya sunuldu. Yarışma, 2021'de animasyon, 2022'de ise belgesel kategorileriyle zenginleşti. En son ödül töreni, 31 Mayıs 2022'de, TRT Haber Merkezi spikeri Sayın Oya Eren Özkan'ın sunuculuğunda gerçekleşti. “Esaretten Cesarete” ekibi, yarışmanın gelecek yıllarda bir festival havasına bürünmesini ve uluslararası arenada yer almasını hedefliyor. Bu yılki Gala ve Ödül Töreni, 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 20.00'de Çankaya Sahne'de yapılacak ve yine Sayın Oya Eren Özkan tarafından sunulacak. Prof. Dr. K. Şafak GÜÇER, Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması Platformu Başkanı şu noktaları belirtiyor:

"Bu yılki temamız, geçtiğimiz yıl gerçekleştiremediğimiz ve 6 Şubat 2023 depremiyle daha da anlam kazanan 'ADALET'. Üniversite gençliği başta olmak üzere toplumun her kesimine bu hayati konuda bir bilinç yaratmayı ve desteklemeyi amaçlıyoruz. Değerli jüri üyelerimiz arasında Ahmet Serhat Ak, Armağan Gökçeaslan, Ayşe Tügen, Boğaçhan Sözmen, Erdal Bayraktar, Erhan Kemal, Mert Evren Sertalp, Gürkan Altun, Güven Baykan, Hayri Çölaşan, İlkay Kayku Atalay, Mehmet Ulusoy, Murat Tümer, Nurcan Karagöz Herishi, Oğuzhan Kaya, Özge Özder, Serkan Melikoğlu, Şükrü Künüşen ve Yıldırım Şimşek bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerinin 'Adalet' konusundaki değerli katkılarını sabırsızlıkla bekliyoruz."