Esenboğa’da ‘DepARTure/KALKIŞ’ sergisi

Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:56

Güncelleme: 21.06.2023 - 13:57

Özge Gökbulut Özdemir’in DepARTure/KALKIŞ adlı sergisi 13 Haziran 2023’te Esenboğa Havalimanı’nda açıldı. Kalkış teması ile sergi, son dönemde dünyanın ve Türkiye’nin yaşadığı acılardan ve karanlık dönemlerden çıkışı vurguluyor. TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer tarafından gerçekleştirilen açılış sırasında canlı resim performansı da gerçekleştiren Özge Gökbulut Özdemir; sanat ile toplum arasındaki ilişkiyi güçenldirmede sanatı kamusal alanlarda paylaşmanın önemine değindi. Geleneksel sanat mekanlarının yanında, alternatif mekanlarda da sergiler açan ve resim performansları gerçekleştiren sanatçı, DepARTure/Kalkış Sergisi ile bu kez, “özgürlüğü ve sonsuzluğu temsil eden gökyüzü aracılığıyla hızlı yolculukların başlangıç noktası” olarak değerlendirdiği havalimanında izleyiciyi sanat yolculuğuna davet ediyor.

‘KADINLAR ADINA KARANLIĞI BOYAMAK’

Sergide, Özge Gökbulut Özdemir’in son dönem çalışmalarının yanında; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe atıfla 9. Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı’nda “tüm kadınlar adına karanlığı boyamak” vurgusuyla siyah tuvallerden oluşan küpün içinde ve dışında çalıştığı “İçi Dışı Resim, İçi Dışı Kadın” isimli eseri de yer alıyor. Sergi, 17 Temmuz 2023 tarihine kadar Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde yer alan TAV Galeri Ankara’da izlenebilir.