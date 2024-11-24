Farklı olmak özgürleştiricidir

Yayınlanma: 24.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:16

Wicked için J.J. Abrams, Ryan Murphy, Rob Marshall gibi yönetmenlerin isimleri gündeme geldi. Sonunda 21. yüzyılın “Popular”, “Defying Gravity” gibi hit şarkılarla dolu, 20 yıldır sahnelenen, çok beğenilen müzikali sinemaya uyarlamak John M.Chu’ya nasip oldu.

Frank L. Baum’un klasik kitabı Oz Büyücüsü’nün Dorothy, ailesi, köpeğinin Oz Ülkesi’ne gelmeden öncesini anlatan, Gregory Maguire’ın çok satışlı romanından uyarlanan müzikal komedi “Wicked”, kötü cadı Elphaba ile iyi cadı Glinda’nın maceralarına odaklanıyor. Wicked için J.J. Abrams, Ryan Murphy, Rob Marshall gibi yönetmenlerin isimleri gündeme geldi. Sonunda 21. yüzyılın “Popular”, “Defying Gravity” gibi hit şarkılarla dolu, 20 yıldır sahnelenen, çok beğenilen müzikali sinemaya uyarlamak John M.Chu’ya nasip oldu. “‘Wicked’i sahnede izlerken zaten oyun film gibi dedim, prodüksiyona tanınmamış oyuncular önerdim” diyen Chu’ya yapımcı Marc Platt karşı çıkmış, Glinda rolü için 10 yıldır Platt’ın peşini bırakmayan Ariana Grande de sonunda muradına ermiş.

ERKE MEYDAN OKUMA

Emmy, Grammy, Tony ödüllü Cynthia Erivo, Elphaba rolünü ona vereceklerinden emin değilken seçildiğini öğrenince bir boksör gibi antrenmana başlamış. Chu yıldızları için “Aynı anda şarkı söylemek, oynamak zor olur” demesine karşın ikisi de önceden seslendirmeyi kabul etmeyip çekimde canlı performans sundular. Üstelik Erivo, Defying Gravity’yi (Yerçekimine Meydan Okuyorum) emniyet kemerine bağlı olarak her yöne çekilip itilerek havada asılı söyledi. Zıt kişilikleri, farklı bakış açıları olan Elphaba ile Glinda bir noktada arkadaş olsalar da Oz Ülkesi’ne birlikte gidip Oz Büyücüsü’nün huzuruna çıktıktan sonra seçimlerini yapmak zorunda kalırlar. Elphaba büyücünün yozlaşmış, çıkarcı yönetimini görüp, hayvanların konuşma yetilerini kaybedip Oz’u neden terk ettiklerini anlayınca isyan eder. Oz’daki yaşam ilk kez kuraklık döneminde değişmiş, açlık başlayınca insanlar hayvanları suçlamaya başlamışlardır. Aynı dönem tekrarlanır, kimse aşağılanmamalı, küçümsenmemelidir; herkesin aynı olması, düşünmemesi, haksızlığa direnmemesi, harekete geçmemesi çok tehlikelidir. İstediği her şeye sahip olabilecekken Elphaba “Başkalarının kurallarına göre oynamaktan bıktım, içgüdülerime göre hareket edeceğim, kimse beni yere indiremez, özgürce uçuyorum” diyerek erke, otoriteye meydan okur. Müzik, şarkılar, koreografi, yapım tasarımları, kostümler çok başarılıdır. “Wicked”in ilk bölümünde Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey,

Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Ethan Staler, Keale Settle oynuyor. İkinci bölüm 21 Kasım 2025’te gösterime girecek. Büyüleyici müzikal komedi Oscar’ları ve Altın Küre ödüllerini toplayacak kalitede. Bu benzersiz müzikali kaçırmayın.

PARÇALANMIŞ BİR RUHUN PORTRESİ

Kadın yönetmen Jessica Palud, oyuncu Maria Schneider’in hırpalayıcı, travmatik yolculuğunu dürüst, gerçekçi bir anlatımla betimliyor. Maria, aktör Daniel Gélin ile Christine Marie Schneider’in evlilik dışı kızıdır. Maria 16 yaşına basınca babasıyla tanışır, annesi bunu anlayınca kızını evden kovar. “Beyaz bir sayfa gibisiniz, yaralı bir yanınız da var. Çıplak sahneleri olabildiğince sanatsal çekeceğim. Filmim yoğun bir fiziksel ilişkiyi anlatıyor” der 19 yaşındaki Maria Schneider’e Paris’te Son Tango’nun yönetmeni Bernardo Bertolucci. Yıl 1971, Maria, ünlü aktör Marlon Brando ile oynayacaktır. Senaryoda yer almayan tecavüz sahnesi oyuncunun tüm dengesini bozacaktır. Brando ile oynamak her aktrisin düşüdür, Maria böyle bir fırsatı kaçırmaz. Filmdeki sansasyonel tereyağı sahnesinden sonra Maria’nın travması iyice artar, medya, herkes Maria’yı suçlar. “Senaryoda tecavüz sahnesi vardı. Çekim mekânı dairede Marlon’la kahvaltı ediyorduk, baget ekmek ve tereyağı vardı. Birbirimize baktık, konuşmadık, ne istediğimizi biliyorduk. Maria’nın oyuncu olarak değil, bir kız olarak gerçek tepki vermesini istedim” diyen yönetmen ve aktörün niyetleri önceden belliydi. Şov dünyasına göre en kötü haber hiç haber olmamasıdır. Maria’nın kuzeni Vanessa Schneider’in “Adın Maria Schneider”di kitabından uyarlanan biyografide Anamaria Vartolomei, Matt Dillon, Guiseppe Maggio, Yvan Attal, Marie Gillain, Céléste Brunnquell oynuyor.

Maria’da Anamaria Vartolomei, Brando’da Matt Dillon’ın performansları etkileyici.