Felsefenin Yüzleri Ankara’da İzleyiciyle Buluşuyor

Goethe-Institut Ankara, 13 Haziran’dan itibaren Ayla Aksoyoğlu’nun çizimlerinden oluşan Felsefe’nin Yüzleri adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Proje, Avrupalı düşünürlerin hayat hikâyelerini görsel ve söyleşisel bir bellek çalışmasına dönüştüren Geçmiş Gelecektir adlı uluslararası girişimin bir parçası.

Etkinlikler kapsamında 20 Haziran’da, aralarında Gretchen Dutschke-Klotz ve Martin Jay’in de bulunduğu uluslararası katılımcılarla çevrim içi ve yüz yüze bir panel düzenlenecek. Panele, Mithat Sancar, Ulaş Bager Aldemir ve Melisa Yıldırım da konuşmacı olarak katılacak.

Sergi Açılışı ve Konuşma Programı

Felsefe’nin Yüzleri sergisi, 18 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de Institut français Ankara’da açılıyor. Açılışın ardından Jacob Rogozinski, Melisa Yıldırım ve Ulaş Bager Aldemir’in katılımıyla, Faruk Mızrak moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirilecek. Katılım ücretsiz, ancak kayıt zorunlu.

Geçmiş Gelecektir Projesi Nedir?

2022 yılında hayata geçirilen ve kitap, sergi ile belgeselden oluşan Geçmiş Gelecektir, 20. yüzyılın önemli entelektüellerinin gündelik yaşamlarına ve düşünce miraslarına odaklanıyor. Michael Löwy, Jacques Rancière, Franco “Bifo” Berardi, Gretchen Dutschke-Klotz, Tarık Ali, Peter Burke, Edgar Morin gibi birçok düşünürle yapılan söyleşiler, projenin omurgasını oluşturuyor.

Söz konusu röportajlar, ressam Ayla Aksoyoğlu’nun emprovize çizimleriyle birlikte kayda alınarak görsel bir anlatıya dönüştürülüyor. Projenin ilk görüşmeleri 2023’te Almanya’da, daha sonra Fransa, Birleşik Krallık ve İrlanda’da gerçekleştirildi. Son görüşme 23 Ocak 2025’te Londra’da Jeremy Corbyn ile yapıldı.

Ayrıntı Yayınları etiketiyle 4 Nisan 2025’te yayımlanan proje kitabı, Nisan ayında Diyarbakır’da düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı. Etkinliklere Fransa, İsveç ve Türkiye’den birçok entelektüel ve akademisyen katıldı.

Belgesel Yolda

Geçmiş Gelecektir projesinin belgesel formatındaki çalışmasının ise 2027 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.





Etkinlik Takvimi:

Sergi Başlangıcı: 13 Haziran 2025, Goethe-Institut Ankara

Sergi Açılışı & Söyleşi: 18 Haziran 2025, 18.00 – Institut français Ankara (B2 Salonu)

Panel: 20 Haziran 2025 (online ve yüz yüze)

Not: Açılış ve panellere katılım için kayıt gerekmektedir.