Ferdi Özbeğen vefatının 13. yıl dönümünde anıldı

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Özbeğen, tüm mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından 28 Ocak Çarşamba günü Ulus Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen bir törenle anıldı. Anma töreninde TEV yetkilileri, sanatçının sevenleri ve Selami Şahin katıldı.

Verdiği destekle öğrencilerin eğitim yolcuklarına ışık olan ve sanatıyla kuşaklar boyunca iz bırakan Ferdi Özbeğen; tüm mal varlığını ve unutulmaz beyaz piyanosunu Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayarak geleceğe değerli bir iz bıraktı. Eğitime verdiği bu anlamlı destekle pek çok gencin eğitim yolculuğuna ışık olan Ferdi Özbeğen’in ikonik beyaz piyanosu, bugün TEV İnanç Lisesi’nde öğrencilerin sanatla buluşmasına ve ilhamla üretmesine eşlik ediyor.