Feshane'de ücretsiz 'Sinema Akşamları'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen "Sinema Akşamları" programı kapsamında her cumartesi günü çocuklar için animasyon filmlerin, büyükler içinse zamansız klasiklerin ve kült filmlerin gösterimleri yapılıyor.

“Truman Show”’dan “Kayıp Balık Nemo”ya, “Süt Kardeşler”den “Tiffany'de Kahvaltı”ya sinemada iz bırakan yapımlar ağustos ayında Artİstanbul Feshane’de İstanbullularla buluşacak. Gece Sineması kuşağında ise “Narnia Günlükleri” serisinin iki filmi 9 Ağustos akşamı peş peşe seanslarda gösterilecek.

“Çocuk Düşleri”nin yanı sıra her hafta bir türe odaklanan “Dün Gibi”, “Bir Tane Daha?”, “Zamansız Klasikler” ve “Yıllar Geçse De” konseptleriyle gerçekleşen gösterimlerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

GÖSTERİM PROGRAMI

2 Ağustos Cumartesi - 19.00 Çocuk Düşleri: “Kayıp Balık Nemo”

- 21.00 Dün Gibi: “Tiffany'de Kahvaltı”

9 Ağustos Cumartesi - 19.00 Bir Tane Daha?: “Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap”

- 21.15 Bir Tane Daha?: “Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan”

16 Ağustos Cumartesi - 19.00 Çocuk Düşleri: “Rafadan Tayfa Hayrimatör”

- 21.00 Zamansız Klasikler: “Truman Show”

23 Ağustos Cumartesi - 19.00 Çocuk Düşleri: “Moana”

- 21.00 Yıllar Geçse De: “Süt Kardeşler”