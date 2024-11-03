Festival'de Tolstoy'un "Savaş ve Barış" eseri sahnelendi

Yayınlanma: 03.11.2024 - 14:44

Güncelleme: 03.11.2024 - 14:44

28. İstanbul Tiyatro Festivali'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Lev Tolstoy'un "Savaş ve Barış" eserini, Helen Edmundson uyarlaması, İpek Özgüven çevirisi, Mehmet Birkiye rejisiyle 31 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

Efter Tunç'un dekor, Çevren Sarayoğlu'nun kostüm, Fırat Akarcalı'nın müzik, Cem Yılmazer'in ışık, Aktürk Aksoy'un görsel tasarımları ve Tuğçe Ulugün Tuna'nın eğitimini de verdiği koreografisiyle sahnelenen "Savaş ve Barış 1.Bölüm" büyük alkış aldı.

Mehmet Birkiye'nin dramaturg olarak da imzaı attığı rejide Tolstoy dönemi Rusya'sından bugüne değişmeyen belki de daha vahşileşen savaşın acı ve anlamsızlığının yanı sıra adalet ve özgürlük adına başlayan hareketlerin sürdürülebilirliklerini de işliyor. Yapımda rol alan: Cüneyt Gürbüz, Emre Işık, Serhat Güzel, Zeynep Özan, Başar Alemdar, Büşra Özdemir / Asena Keskinci, Ahmet Buğra Karakoyun, Ezgi Özbalı, Fatih Sevdi, Ata Şimşek, Nursel Çeliktürk, Tekin Ezgütekin, Sezen Düzakar Çetindaş, Çağrı Mengüç, İlker Bağlam, Tunç Efe, Semih Eraslan, Umut İsfen ve koristler yüksek tempolu iki saati aşan Napolyon Savaşlarının ortasında üç aristokrat aile odağındaki oyunu seslerini özgürce kullanmalarını baskılayan mikrofonlara rağmen başarıyla sahneye taşıdılar.