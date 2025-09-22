Filmekimi 2025 programı açıklandı: Ödüllü filmler ve merakla beklenen yapımlar geliyor...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.09.2025 15:51:00
Haber Merkezi
İKSV tarafından düzenlenen Filmekimi, bu yıl da dünya festivallerinden ödüllerle dönen filmleri ve usta yönetmenlerin yeni yapımlarını Türkiye’de sinemaseverlerle buluşturacak. Biletler 26 Eylül’de satışa çıkıyor...

Sonbaharın en heyecanla beklenen sinema etkinliklerinden Filmekimi için geri sayım başladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Paribu sponsorluğunda düzenlenen Filmekimi, bu yıl 3-12 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Gösterimler Atlas 1948, City’s Nişantaşı – CINEWAM Premium, Kadıköy Sineması ve Paribu Art salonlarında yapılacak. Festival, İstanbul’un ardından Ankara (9-12 Ekim), Eskişehir (16-19 Ekim) ve İzmir’e (23-26 Ekim) uğrayarak sinema tutkusunu farklı şehirlere taşıyacak.

Programda, dünya prömiyerlerini büyük festivallerde yapan ödüllü filmler ve güçlü yönetmen imzaları öne çıkıyor. Venedik’te Altın Aslan kazanan Jim Jarmusch imzalı "Father Mother Sister Brother", Cannes’da Altın Palmiye’ye uzanan Cafer Panahi filmi "It Was Just An Accident", Karlovy Vary Büyük Ödüllü "Better Go Mad in the Wild" ve Berlin’de Andrew Scott’a Gümüş Ayı kazandıran Richard Linklater filmi "Blue Moon" festivalin en çok konuşulacak yapımlarından olacak.

Ayrıca Paolo Sorrentino’nun "La Grazia", Ari Aster’ın "Eddington", Yorgos Lanthimos’un "Bugonia", Guillermo del Toro’nun "Frankenstein", Joachim Trier’in "Manevi Değer" ve Christian Petzold’un "Aynalar No:3" filmleri de Filmekimi’nin seçkisi arasında.

İlgili Konular: #İstanbul #Sinema #Filmekimi