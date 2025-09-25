Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi 4. kez gerçekleşiyor

Atis Fuarcılık projesi olarak hayata geçirilen Fresh Ankara, bu yıl 4. kez sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, sanat koordinatörlüğünü ve küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray’ın üstlendiği bir kültür sanat etkinliği olarak öne çıkıyor.

Kültür Yolu Ankara kapsamında gerçekleştirilen Fresh Ankara’nın bu yıl ki mottosu “Kendin ol” ile genç sanatçıların özgün bakış açılarını görünür kılmayı hedefliyor. 17–27 yaş arası güzel sanatlar liseleri, güzel sanatlar fakülteleri öğrencileri ve mezunları başvurularıyla etkinlikte yer alabiliyor.

100 GENÇ SANATÇIDAN 300 ESER

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla 24 Eylül’de açılışı yapılan sergi, genç sanatçıları destekleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Bu yıl 68 şehir, 87 üniversite ve 14 Güzel Sanatlar Lisesi’nden toplam 617 başvuru alındı.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda belirlenen 100 genç sanatçı, üçer eserle toplam 300 eseri sergiye taşıdı. Resim, heykel, enstalasyon ve farklı disiplinlerde üretilmiş eserler, genç sanatçıların yaratıcı dünyasını galericiler, kolleksiyonerler ve sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergi, 28 Eylüle dek ATO Congresium’da sanatseverlerle buluşacak. Her gün 10.00–19.00 saatleri arasında ziyarete açık olan etkinliğe giriş ücretsiz.