Bizans dönemine ait onlarca kayadan oyma kilise ziyarete açılıyor!

10. ve 13. yüzyıllarda kullanıldığı düşünülen vadideki yapıların duvarlarında İncil ve Tevrat konulu sahneler, bitkisel ve geometrik bazı süslemeler ile aziz, azize, piskopos, havari gibi tek figürler bulunuyor.

Kayseri Valiliğince 2022'de turizme kazandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında karşılama ve tanıtım binası, yürüyüş yolu, çevre aydınlatması gibi bazı yeniliklere kavuşan Erdemli Vadisi, misafirlerini bekliyor.