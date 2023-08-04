Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 4 Ağustos 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 4 Ağustos Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Meg 2: Çukur, Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası, Nefes Alma, Mir Anka, Rubinin Ailesi, Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor, Venüs'te Görüşürüz ve Başkalarının Çocukları filmleri vizyona girecek.
MEG 2: ÇUKUR
Kötü niyetli bir maden operasyonu sebebi ile görevleri tehdit edilen ve zora giren ekibin yolculukları kaosa sürüklenir. Hayatta kalmak için yüksek riskli bir savaşın içine giren araştırma ekibi, zamana karşı nabız gibi atan bir yarışta acımasız yırtıcıları zekâlarıyla alt etmeye ve onları geride bırakmaya çalışır.
Ben Wheatley'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollüğünü Jason Statham, Sienna Guillory ve Cliff Curtis üstleniyor.
MİR ANKA
Ekrem Düzgünoğlu'nun yönetmenliği üstlendiği korku filminde Ethem Çap, Emre Çelik, Simge Can yer alıyor. Buğra’nın sahaflardan aldığı eski bir Fars’ça kitap Sena’nın ve arkadaşlarının hayatlarını altüst eder. KARNOHA cin kabilesinin en azılısı olan ANKA, bir müzisyen gurubuna musallat olur. Sinan’ın öldüğünü duyan Sena ve arkadaşları bir süre sonra başka bir gerçeklikle yüz yüze kalırlar. MİR tamda o anda gerçek yüzünü gösterecektir.
NEFES ALMA
Stephen Lang, Patch Darragh, Marc Senter gibi isimlerin kadroda yer aldığı Old Man (Nefes Alma) gerilim türünde. Kayıp bir yürüyüşçü, ormanın derinliklerinde yürürken, münzevi, yaşlı bir adamın kulübesine rastlar. İkisi arasında samimi bir sohbet başlar ancak bir süre sonra, birinin veya her ikisinin de korkunç bir sır saklıyor olabileceği ortaya çıktığında durum tehlikeli bir hal alır.
NINJA KAPLUMBAĞALAR: MUTANT KARGAŞASI
Animasyon türündeki Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası filminin yönetmen koltuğunda Kyler Spears ve Jeff Rowe oturuyor.
Yıllarca insanların dünyasından korunan Kaplumbağa kardeşler, kahramanca davranışlarla New Yorkluların kalbini kazanmak ve normal gençler olarak kabul edilmek için yola çıkarlar. Yeni arkadaşları April O'Neil, gizemli bir suç örgütünü alt etmelerine yardım eder, ancak çok geçmeden üzerlerine bir mutant ordusu salındığında başlarından büyük işlere kalkışırlar.
ORMAN ÇOCUĞU: GÜÇ UYANIYOR
Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor, arkadaşları Nini ve Ayı Çocuk ile birlikte şeytani Tusuo' nun planlarını yok etmek için yeraltı dünyasında yolculuğa çıkan Orman Çocuğu Kaka'nın hikâyesini anlatıyor.
RUBİNİN AİLESİ
Rubinin Ailesi, doktor olan karısı büyük bir krize maruz kaldıktan sonra , şehirden kaçıp tenha bir yere taşınmaya karar veren ve yıllarca yaşadıklarını unutmaya çalışan ve acil bir durum nedeniyle tekrar geri dönen mühendis İbrahim Al-Ruby'nin hikayesini konu alıyor. Hayatının gidişatını değiştiren şey sosyal medyada ünlü olup birden bire karısının büyük krize maruz kalan videoları tekrardan gün yüzüne çıkıp internet ortamına yayılması onları yeniden şehirden kaçmaya itiyor.
Kareem Mahmoud Abdel Aziz, Nour., Karim Abdel Aziz gibi isimlerin kadroda yer aldığı komedi filminin yönetmen koltuğunda Peter Mimi oturuyor.
VENÜS'TE GÖRÜŞÜRÜZ
Alex Aiono, Rob Estes ve Virginia Gardner'ın başrolde yer aldığı dram filminde yönetmenliği Joaquín Llamas üstleniyor. Mia ve Kyle, Mia'nın biyolojik annesini bulmak üzere İspanya'ya doğru yolculuğa çıkan Amerikalı gençlerdir. İspanya'nın tabloları andıran muhteşem şehirlerinden geçtikleri bu macerada hiç ummadıkları şekilde birbirlerine aşık olurlar. Çıktıkları yolculuk ve aşkları sayesinde hayatta asıl önemli olanın ne olduğunu öğreneceklerdir.
BAŞKALARININ ÇOCUKLARI
Başkalarının çocuklarını sevmek risklidir. 40 yaşındaki Rachel’ın çocuğu yoktur. Çalıştığı lisedeki öğrencileri, arkadaşları, eski sevgilisi ve gitar dersleriyle dolu hayatından memnundur. Ali’ye âşık olduğunda, onun dört yaşındaki kızı Leila’ya da bağlanacaktır. Leila’yı yatağına yatırır, onunla ilgilenir, onu tıpkı kendi çocuğu gibi sevmeye başlar. Rebecca Zlotowski, prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan beşinci filmi için, “Kendi anne olmayan bir üvey anne. Maalesef erkeklerin iktidarsızlığı kadar sıradan olan bu durum, yine de anlatmaya değer bir hikâyenin başlangıç noktası oldu. Bu aşk mektubunu çekerken, çocuğu olmayan kadınlarla dayanışma içinde olduğumu hissettim,” diyor. Zlotowski’nin beklenmedik hamileliği sürerken çektiği bu özlem ve aidiyet hikâyesi, son derece kişisel, samimi ve fazlasıyla dokunaklı.
Yönetmen koltuğunda Rebecca Zlotowski'nin oturduğu Other People's Children, dram filmi.
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