IMDb'ye göre en iyi komedi dizileri...

COMMUNITY - 8.5

Community, Dan Harmon tarafından oluşturulan bir Amerikan televizyon dizisi. NBC kanalında 17 Eylül 2009'da yayımlanmaya başladı. Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover, Ken Jeong, Chevy Chase ve Jim Rash sürekli oyuncuları.

ABD'de kurgusal bir şehir olan Greendale, Colorado'da geçer. Düşük profilli bir devlet üniversitesinde öğrenci ve öğretmenlerin yaşantısını işler. Bir durum komedisi olarak meta-mizaha, pop kültür referanslarına, film ve televizyon klişelerinin eleştirisine sıkça başvuruldu.