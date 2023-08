IMDb'ye göre en iyi komedi dizileri...

IT' ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA - 8.8

It's Always Sunny ın Philadelphia, kişisel çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen ve Güney Philadelphia'da "Paddy's" adında oldukça başarısız bir İrlanda barı işleten bir arkadaş grubunun başından geçen maceraları anlatıyor. 2005 yılında yayımlanmaya başlayan komedi dizisi 16 sezondan oluşuyor.