IMDb'ye göre en iyi komedi dizileri...
Komedi dizileri tüm zamanların en çok tercih edilen dizilerin başında geliyor. Sevenlerinin izlemekten sıkılmadığı, klasikleşmiş diziler arasında yer alan IMDb'ye göre en iyi komedi dizileri...
THE OFFICE - 9
Vasat bir kağıt şirketinde şube müdürü olan Michael Scott çalışanlarının günlük yaşamlarını takip eder. Şirketi başarılı tutmak için gerekenleri yapmaya çalışan Scott bunu oldukça mizahi ve tuhaf yollarla yapar.
Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski, Rainn Wilson gibi isimlerin yer aldığı dizi sezondan oluşuyor.
SEINFELD - 8.9
Seinfeld, Larry David ve Jerry Seinfeld tarafından yaratılan komedi dizisi 9 sezondan oluşuyor. Dizinin yaratıcısı Jerry Seinfeld aynı zamanda başrol olarak karşımıza çııyor. Temel olarak New York'un Batı Yakasında geçen ancak aslında Los Angeles, Kaliforniya'da çekilen dizide, Jerry ve arkadaşları George Costanza, Elaine Benes ve Cosmo Kramer'ın maceraları konu ediliyor.
FRIENDS - 8.9
Friends, 20'li yaşlarda olan üçü kız, üçü erkek altı farklı karakterdeki bir arkadaş grubunun Amerika'nın New York şehrinde yaşadıkları hayat dolu hikayelerden oluşuyor. Dizinin başrollerini Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc paylaşıyor.
IT' ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA - 8.8
It's Always Sunny ın Philadelphia, kişisel çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen ve Güney Philadelphia'da "Paddy's" adında oldukça başarısız bir İrlanda barı işleten bir arkadaş grubunun başından geçen maceraları anlatıyor. 2005 yılında yayımlanmaya başlayan komedi dizisi 16 sezondan oluşuyor.
SOUTH PARK - 8.7
South Park, Colorado eyaletinin South Park adlı küçük bir kasabasında yaşayan Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman ve Kenny McCormick isimli dört çocuk merkez alınarak anlatılan birtakım gerçeküstü olayların da yer aldığı maceraları anlatıyor. Alışılmamış olan çizgi dizinin yapım şeklidir.
SIMPSON AILESI - 8.7
Simpson ailesi, Amerikan animasyon televizyon dizisi Simpsonlar'da yer alan ve şova adını veren kurgusal karakterlerden oluşan aile. Simpsonları, ebeveynler Homer ve Marge ile onların üç çocuğu Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan bir çekirdek aile oluşturuyor.
ARRES DEVELOPMENT - 8.7
Arrested Development, Mitchell Hurwitz tarafından yaratılan Amerikan komedi dizisi. İlk üç sezonu 2 Kasım 2003'ten 10 Şubat 2006'ya kadar Fox kanalında, 15 bölümlük dördüncü sezonu Netflix üzerinden 26 Mayıs 2013'te yayımlandı.
Emmy ve Altın Küre ödüllü yapım, çökmekte olan bir aile şirketinin bireyleri arasındaki zayıflayan bağları konu ediyor.
SHAMELESS - 8.6
Chicago'da geçen dizi altı çocuk ve bir babadan oluşan Gallagher ailesinin zaman zaman komik, çoğu zamansa yürekleri burkan hayatlarını anlatıyor. Dizide ailenin ve her bireyin kendi içinde yaşadığı maceralar anlatılyor. 11 sezondan oluşan komedi dizisinde Emmy Rossum, William H. Macy, Jeremy Allen White, Cameron Monaghan gibi isimler yer alıyor.
MODERN FAMILY - 8.5
Christopher Lloyd ve Steven Levitan tarafından yaratılan Modern Family, 23 Eylül 2009-8 Nisan 2020 yılları arasında ABC televizyonunda 11 sezon boyunca yayımlandı. Dizide Ed O'Neill, Julie Bowen, Sofia Vergara, Ty Burrell, Rico Rodriguez, Jesse Tyler Ferguson, Ariel Winter, Sarah Hyland, Eric Stonestreet, Nolan Gould gibi isimler yer alıyor.
COMMUNITY - 8.5
Community, Dan Harmon tarafından oluşturulan bir Amerikan televizyon dizisi. NBC kanalında 17 Eylül 2009'da yayımlanmaya başladı. Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover, Ken Jeong, Chevy Chase ve Jim Rash sürekli oyuncuları.
ABD'de kurgusal bir şehir olan Greendale, Colorado'da geçer. Düşük profilli bir devlet üniversitesinde öğrenci ve öğretmenlerin yaşantısını işler. Bir durum komedisi olarak meta-mizaha, pop kültür referanslarına, film ve televizyon klişelerinin eleştirisine sıkça başvuruldu.
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