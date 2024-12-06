Reşat Nuri Güntekin kimdir? Türk edebiyatına damga vuran usta yazar vefatının 68. yılında anılıyor

Kırk yılı aşkın bir süre devletin çeşitli kademelerinde görev yapan ve aynı zamanda yazın hayatını verimli şekilde sürdüren Güntekin'in herkes tarafından bilinen sigara tutkusu, sağlığının bozulmasına ve akciğerlerinin iflas etmesine neden oldu.

Usta edebiyatçı, emekli olduktan sonra da tiyatro ile uğraşmaya devam etti. Emekliliğinden vefatına kadar geçen sürede İstanbul Şehir Tiyatroları Edebi Kurul Üyeliği görevini yürüten Güntekin, 1950'de UNESCO'nun Türkiye temsilcisi ve talebe müfettişi olarak Paris'e gitti.

Akciğerindeki rahatsızlığının tedavisi için gittiği Londra'da 7 Aralık 1956'da vefat eden Güntekin'in cenazesi 13 Aralık 1956'da İstanbul'a getirilerek Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.