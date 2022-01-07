Galeri Soyut’ta iki sergi birden
Kadir Öztoprak ve Orhan Umut’un eserleri, Galeri Soyut’ta izleyiciyle buluşacak. Sergiler, 26 Ocak tarihine kadar açık kalacak.
Kadir Öztoprak’ın “Misal-i Âlem” ile Orhan Umut’un “Kamusal Alan” isimli kişisel resim sergileri Galeri Soyut’ta bugün açılıyor. Sergiler, 26 Ocak tarihine değin açık kalacak.
İnsanlar, hayvanlar, otantik yaşam, balonlar, ağaçlarla süslü kendine özgün bir biçemi olan Kadir Öztoprak’ın sanatı için şu değerlendirme yapılıyor: “Kadir Öztoprak resmi barındırdığı zengin duygu katmanlarıyla izaha ihtiyacı olmayan başlı başına kendinden menkul bir misal-i âlemdir.”
İnsan unsurunu öne çıkan resimleri ile tanınan Orhan Umut’un sergide yer alan yapıtları ise kamusal alanları önceliyor. Orhan Umut’un bu seçimi şöyle tanımlanıyor:
“Merkezi konumda olmalarına karşın terk edilmiş gibi görünen bu kamusal alanlar bir ortaklığın etrafında toplanılıp, birbirleriyle etkileşime girip, geliştirilip sosyalleşilebileceğini ve dönüştürülebileceğini göstermeyi amaçlıyor.” (Adres: Yıldızevler Mah. Şehit Mustafa Doğan Cad. 82/A-B Çankaya, Ankara)
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