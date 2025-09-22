Geçmişle gelecek arasında

Geçmişinizdeki önemli bir anı yeniden yaşamak için bir kapıyı açıp içinden geçtiğinizi hayal edin. After Yang filminde Colin Farrell’a çalıştıktan sonra Kogonada yine yaşam, ölüm, aşk temalarını işlediği fantastik dramı Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk’ta (2025) Farrell’la Margot Robbie’yi bir araya getirdi. David yalnızlığını çok sever, arkadaşının düğününe eski kiralık bir araba ile gider; şirket çalışanları, diyaloglar bize fantastik ortamın ipuçlarını verir. Düğünde kendi gibi bekâr Sarah ile tanışır, flörtleşmenin ardından yollarını ayırırlar. Yolda Sarah ile yeniden karşılaşan David arabası çalışmayan Sarah’ı yanına alır. Bu gerçeküstü yolculukta geçtikleri her kapı onları geçmişteki farklı zamanlara götürür: Bu anılar mutluluk, mutsuzluk, pişmanlıklar, hayal kırıklıkları, sevinçler, üzüntüler, kırgınlıklar, aile çatışmalarıyla doludur.

HAYAO MİYAZAKİ ETKİSİ

Senaryoyu Menü’nün (2022) senaristi Seith Reiss yazdı, Reiss’ın oluşturduğu gerçeküstü evrende ünlü Japon animasyoncu Hayao Miyazaki’nin etkisi var. Ustanın Yürüyen Şato, Prenses Mononoke, Ruhların Kaçısı’ndan esintiler yer alır. “İstediğimiz misafirperver, şaşırtıcı bir evren kurmaktı” der Kogonada. Yönetmen filme hazırlanmaları için iki oyuncusuna ev ödevi vermiş: Frank Capra ve Federico Fellini’nin fantastik dramlarını, komedilerini izlemek. Bir zamanlar müzikallerin altın çağında kullanılan technicolor (1940-1950) tekniği yapay renklerle birlikte gerçek insan duygularını aktarır Colin Farrell, Margot Robbie, Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe’in oynadığı film insani iletişimin inceliklerini, seçtiğimiz yolları bize anımsatan farklı bir öykü. Kogonada, “Gerçek ilişkinin olasılığına karşı şüpheci mi olduk? Bu romantizmi nasıl koruruz ve aynı zamanda dünyanın gerçekliği konusunda nasıl dürüst oluruz” sorularını soruyor.

ANI YAŞAMANIN DEĞERİ

Stephen King’in hayranı olan Mike Flanagan, yazarın “Chuck’ın Hayatı” adlı kısa öyküsünden (2020) sıradan bir muhasebecinin 39 yıllık yaşamını sondan başa doğru anlatıyor.

Son bölüm “Teşekkürler Chuck”, öğretmen Martin ile eski eşi Felicia’nın öyküsünde, dünyanın sonu gelmiştir. Dünyanın sonu geldiyse insan son anlarını kiminle geçirmek ister? Felicia’nin evine doğru giderken evlerinin pencerelerinde “Chuck’a 39 muhteşem yıl için teşekkür ediyoruz” yazısı belirir. Martin’le Felicia elele tutuşup bahçede yıldızları izlerler. “Sokak Sanatçıları Sonuna Dek”te Julliard müzik okulunu bırakan Taylor bateri setini kasabanın ortasına kurar. Chuck buraya konferans için gelmiştir, Taylor’ın müziğine dayanamayıp doğaçlama dans ederken yanına Janice’i de alır. Anlık dans yaşamın en değerli bölümüdür.

“Ben Çokluklar Barındırırım”, Chuck’ın çocukluğudur. Trajedinin ardından dedesi Albie, ninesi Sarah’la yaşayan Chuck, öğretmenine Amerikalı şair Walt Whitman’ın “Ben enginim, içimde çokluklar barındırırım ne demek” sorusunu sorunca “Dünya, tüm bir evren” yanıtını alır.

Yaşamın güzelliği ayrıntılardadır: paylaşılan bir kahve, yıldızlı gökyüzünü izleme, doğaçlama dans gibi. Sarah torununa tüm dansları öğretir, Albie onun muhasebeci olmasını ister çünkü matematik gerçektir, yalan söylemez. Flanagan öyküleri büyük bir ustalıkla iç içe geçirir.

Kabullenme, yaşam, ölüm, yaşama sevinci, yaşamın anlamı, varoluşun güzelliğini, sıradan anların değerini vurgulayan film 1980-1990’lı yılları olağanüstü bir estetikle yansıtır.

Yapım tasarımları, renkler, kostümler, aydınlatma, görüntü çok başarılıdır. Flanagan’ın hümanist, şiirsel, aydınlık, duygusal, duyarlı, iyimser, yüreğe dokunan, yaşamı kutlayan filminde Tom Hiddleston, Chiwetel Eiofor, Karen Gillan, Mia Sara, Annalise Basso, Mark Hamill, Jacob Tremblay, Benamin Paak, Cody Flanagan oynuyor.