Geleceğin sanayicileri tiyatro sahnesinde

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:55

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 10:55

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, akademik ve mesleki alanda olduğu kadar kültür ve sanat etkinliklerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

2022 yılında Tiyatro Festivali’nde İzmir üçüncüsü olan okulun tiyatro grubu öğrencileri Yılmaz Erdoğan’ın “Bana Bir Şeyhler Oluyor” adlı eserinden uyarladığı “Beni Siz Delirttiniz” adlı oyunu sahneledi.

Okul öğretmenlerinden Çimen Yalçın’ın senaryosunda revize yaparak sahnelediği oyun ayakta alkışlanırken, İAOSB Tiyatro Kulübü eğitmeni Hakan Susuz, yarışmaya hazırlanan öğrencilere oyuncu koçluğu yapma sözü verdi.

Oyunu; Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, bölge katılımcıları ve basın mensupları izledi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, okulun akademik ve mesleki alanda olduğu kadar kültür, sanat ve spor etkinliklerinde de değerli başarılar elde ettiğini hatırlatarak, 26 Nisan’da Tiyatro Festivali’nde yarışacak olan Tiyatro Kulübü öğrencilerine başarılar diledi.