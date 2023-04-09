Genç Günler'e başvurular başladı

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 15:30

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 15:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları bu yıl 37’ncisini düzenleyeceği Genç Günler’in hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da konservatuvarlar, tiyatro bölümleri ve üniversitelerin tiyatro kulüpleri hazırladıkları oyunlarla Genç Günler’e başvurabilecek.

“Daima İleri” sloganıyla düzenlenecek olan ve 26 Nisan’a kadar oyun başvurularının kabul edileceği Genç Günler, bu yıl 6-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Atölye ve söyleşilerin de yer aldığı Genç Günler'in programı, 2 Mayıs'ta İBB Şehir Tiyatroları web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Başvuru yapmak isteyen grupların www.sehirtiyatrolari.com adresinden başvuru formunu doldurarak [email protected] mail adresine göndermesi gerekiyor.