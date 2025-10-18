Genç yetenekler Süreyya Operası’nda sahne aldı

Süreyya Operası’nda önceki gün sahne alan Aromsa Genç Oda Orkestrası, sanat yönetmeni Cihat Aşkın yönetiminde 4. sezonuna büyüleyici bir konserle merhaba dedi.

Konser, genç yeteneklerin uluslararası standartlarda sahneye taşınmasına öncülük eden orkestranın, kültür-sanat dünyasındaki özel yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gecenin en özel anlarından biri, 12 yaşındaki piyanist Elif Naz Ertuğrul’un Haydn’ın Re Majör Piyano Konçertosunu seslendirdiği performanstı. Henüz çocuk yaşta olmasına karşın olağanüstü bir teknik ustalık ve sahne hâkimiyeti sergileyen Elif Naz, kariyerindeki ilk orkestra konserinde büyük alkış aldı.

Mozart’ın adını taşıyan Salzburg Mozarteum Üniversitesi Pre-College programına ikincilikle kabul edilen genç piyanist, böylece uluslararası müzik yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Konserin bir diğer öne çıkan bölümü ise, orkestranın başkemancısı Şeniz Serter ve öğrencisi Ada Tezel’in Bach’ın İki Keman Konçertosu’nu sahnelediği usta–çırak buluşmasıydı.

Bu performans, salonu dolduran klasik müzikseverlerden uzun süreli alkış aldı. Barok dönemden klasik döneme uzanan seçkisiyle Telemann, Bach ve Haydn’ın eserlerinin seslendirildiği açılış konseri, Dünya Gıda Günü vesilesiyle düzenlendi

KÜLTÜR-SANATIN SESSİZ DESTEKÇİSİ: AROMSA

2019 yılında kurulan Aromsa Genç Oda Orkestrası, sadece bir müzik topluluğu değil; genç yeteneklere sahne deneyimi kazandıran bir kültür-sanat platformu. Gıda aroması sektöründe faaliyet gösteren Aromsa AŞ, kurucusu Murat Yasa’nın öncülüğünde, klasik müzik dünyasında genç sanatçılara alan açmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyor.

Sanat yönetmeni Cihat Aşkın, dört yıldır bu orkestra aracılığıyla yüzlerce genç müzisyeni sahneyle buluşturuyor. Uluslararası ölçekte yeteneklerin görünür kılındığı bu proje, Türkiye’de benzeri az görülen kalıcı bir destek modeli olarak öne çıkıyor.