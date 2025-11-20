Gençler “Dumansız Perşembe”de geleceğin nefesi için buluşuyor

Tütün kontrolü alanında örnek gösterilen 4207 sayılı Kanun ile yıllar içinde önemli mesafe kat eden Türkiye’de, son dönemde uygulamalardaki zayıflama ve özellikle gençler arasında tütün kullanımının yeniden artışı dikkat çekiyor. Pasif içicilik, gündelik yaşamın içinde yeniden görünür hâle gelirken, bu tablo yeni ve güçlü bir farkındalık ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

Bu ihtiyaca cevap veren etkinliklerden biri, 20 Kasım 2025’te İstanbul’da düzenlenecek. “Dumansız Perşembe – Geleceğin Nefesine Ses Ver!” başlıklı program, Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde, gençlerin öncülüğünde hayata geçirilecek. Etkinlik, dumansız hava sahası bilincini yeniden güçlendirmeyi, toplumsal farkındalığı artırmayı ve gençlerin tütün kontrolü politikalarına dair değerlendirmelerini görünür kılmayı amaçlıyor.

“PAKETLERİN EKSİK HİKÂYESİ” SERGİDE TAMAMLANIYOR

Etkinliğin odağında, sigara paketlerine farklı bir yerden bakan bir sergi yer alıyor: “Paketlerin Eksik Hikâyesi”. Bu sergide gençler, sigara paketlerinin üzerindeki mevcut sağlık uyarılarını yeniden düşünüyor; eksik kalan, söylenmeyen ya da görünmez kılınan yanları, kendi tasarımlarıyla ortaya koyuyor.

Çalışmalarda;

- pasif içiciliğin yarattığı görünmez ama derin etkiler,

- gençler ve çocuklar açısından uzun vadeli riskler,

- dumansız bir yaşamın temel bir hak olduğu vurgusu öne çıkıyor.

Sergi, bir sigara paketinin üzerinde gördüğümüz birkaç cümlenin ötesine geçerek, hastane koridorlarından ev içlerine, okul bahçelerinden toplu taşıma araçlarına uzanan geniş bir hikâyeyi hatırlatmayı hedefliyor.

“TÜTÜNSÜZ BİR DÜNYA İÇİN GENÇLİK HAREKETİ”NE HAZIRLIK

“Dumansız Perşembe” etkinliği, yalnızca bir sergi açılışıyla sınırlı değil. Programın hedefleri arasında;

- toplumda dumansız hava sahası bilincinin yeniden güçlendirilmesi,

- mevcut sağlık uyarılarının eksik yönlerinin görünür kılınması,

- gençlerin tütün kontrolü alanındaki katkı ve önerilerinin desteklenmesi,

- Aralık ayında başlayacak “Tütünsüz Bir Dünya için Gençlik Hareketi” kampanyasına kamuoyu desteği oluşturulması yer alıyor.

Gençler, tütünsüz bir geleceğin yalnızca bir temenni değil, kararlı politikalarla ve toplumsal dayanışmayla mümkün olabileceğini vurguluyor.

ETKİNLİK BİLGİLERİ

“Dumansız Perşembe – Geleceğin Nefesine Ses Ver!” etkinliği ve “Paketlerin Eksik Hikâyesi” sergisi, 20 Kasım Perşembe günü Nişantaşı Üniversitesi’nde ziyaretçilerini bekleyecek.

Gençlerin hazırladığı bu çalışmada, dumansız bir gelecek için yükselen sese kulak vermek isteyen herkesin katılımına açık bir çağrı yapılıyor.