Gerçek suçun karanlık izleri: Tarihin tozlu sayfalarından fırlayan 5 polisiye film...

1. Zodiac (2007) Gerilim türünün dahi yönetmeni David Fincher’ın imzasını taşıyan bu film, 7.7 IMDb puanıyla gerçek suç sinemasının zirvesi kabul edilir. Başrollerde Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. ve Mark Ruffalo'nun yer aldığı film, 1960’ların sonunda San Francisco’yu dehşete düşüren ve arkasında şifreli mektuplar bırakan bir seri katilin peşindeki karikatürist ve gazetecilerin "takıntı" seviyesindeki araştırmasını konu alır.

2. Memories of Murder (Cinayet Günlüğü - 2003) Parasite ile tarih yazan yönetmen Bong Joon-ho’nun dünya sinemasına hediyesi olan bu film, 8.1 IMDb puanına sahip. Güney Kore’nin ilk seri katil vakası olan Hwaseong cinayetlerine dayanan yapım, iki yerel polisin kısıtlı imkanlarla bir katili yakalama çabasını anlatır.

3. In Cold Blood (Soğukkanlılıkla - 1967) Yönetmen Richard Brooks tarafından, senin de yakından tanıdığın Truman Capote’nin aynı adlı "kurgu dışı" romanından uyarlandı ve 7.9 IMDb puanına sahip. Kansas’ta bir ailenin sebepsizce katledilmesini ve iki katilin yakalanma sürecini işleyen film, bir suçun anatomisini ve katillerin psikolojisini sunar.

4. The Untouchables (Dokunulmazlar - 1987) Usta yönetmen Brian De Palma’nın yönettiği ve 7.8 IMDb puanıyla kültleşen film, 1930’ların yasaklı dönem Chicago’sunu anlatır. Başrollerde Kevin Costner, Sean Connery ve Al Capone rolüyle devleşen Robert De Niro yer alır. FBI ajanı Eliot Ness’in, dönemin en büyük suç baronu Al Capone’u adalete teslim etmek için kurduğu özel ekibin mücadelesini işler.