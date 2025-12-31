Geride bıraktığımız yılda tiyatroda öne çıkanlar: Sahnede 2025!

Türk tiyatrosu hareketli bir yılı geride bıraktı. Ödenekli tiyatrolar; Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT), Bakırköy Belediyesi Tiyatrosu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile özel tiyatrolar, 2025’te yeni oyunları tiyatroseverlerle buluşturdu.

Sizler için 2025’in dikkat çeken oyunlarını derledik.

TOMRİS’İN ÖYKÜSÜ

İBBŞT bu yıl, birçok oyunu sahneye koydu. Öylece Durur Zaman, Sesler Ülkesi, Öksüzler, Gölge, Köpek Kalbi, Gidion’un Düğümü, Sevdalı Bulut, Geçmişin Gölgesi, Yoldan Çıkan Oyun, Bir Ziyaret, Merhaba Çocuk ve Haramiler’i tiyatroseverlerin beğenisine sundu.

Geçen yıl göreve başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, var olan oyunlarını devam ettirerek bu yıl Ken Kesey’in aynı adlı romanından Dale Wasserman’ın tiyatroya uyarladığı “Guguk Kuşu” ile birlikte Türk edebiyatının önemli isimlerinden Tomris Uyar’ın yaşamına odaklanan “Tomris: Bir Uyumsuz Öykü” oyunlarını Bursalılarla buluşturdu.

Bakırköy Belediye Tiyatroları da Marius von Mayenburg’un “Çirkin” ve Haldun Taner’in “Eşeğin Gölgesi” oyununu sahneye koydu.

SİNEMADAN TİYATROYA

Bu yıl sinemadan tiyatroya uyarlanan oyunlar, kültür sanat dünyasının gündemindeydi. Onur Ünlü imzalı aynı adlı filmden sahneye uyarlanan “Güneşin Oğlu” oyunu tiyatroseverlerle buluştu. Oyunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan yer alıyor. Oyunun yönetmenliğini de Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan birlikte üstlendi.

Sinemadan tiyatroya uyarlanan bir başka oyun, 2007 yılında gösterime giren ve Serdar Akar’ın yönettiği “Barda”nın uyarlaması olan “Barda: Biz Size Ne Yaptık?” oyunuydu. Tardu Flordun, Deniz Çakır, Galip Erdal, Barış Özkan, Mehmet Konu, Hivda Zizan Alp, Meriç Taner Kadıoğlu, Derya Kahya, Mete Toygar Durak, Toygun Elaldı ve Seda Soysal rol aldığı oyunun yönetmenliğini ise Işıl Kasapoğlu üstleniyor.

ÖZEL TİYATROLARDAN...

Merve Dizdar, Nihal Geyran Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu, Bora Akın ve Ferhat Güneş’in rol aldığı, İbrahim Çiçek’in yönetmenliğini yaptığı “İnsanlar Mekânlar Nesneler”; Morris Panych’in yazdığı ve Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği, Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz’ın rol aldığı “Bulaşıkçılar”; Jane Austen’in romanından uyarlanan, Murat Daltaban rejisiyle tiyatroseverlerle buluşan, Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı’nın rol aldığı “Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)”; Onur Erbilen’in yazıp yönettiği, Fidel Castro’nun yaşamını anlatan ve Tolga Pancaroğlu’nun rol aldığı “Ben Fidel”; Eda Akel’in yazdığı, Tuğçe Tanış’ın yönettiği, Kardelen Hacıoğlu ve Serap Üsküplü’nün oynadığı “Bir Varmış Hiç Yokmuş”; Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Ezgi Coşkun, Faruk Barman, Mine Nur Şen, Ufuk Tevge, Ceren Şık, Arkan Mert Atakan, Berkay Tüfekçi ve Ezgi Metin’in rol aldığı “Baba”; ana kadrosunda Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen, Şeyla Halis, Suzan Kardeş, Defne Yalnız, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Mehmet Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Cengiz Gezgin, Ramin Nezir’le 10 yıl sonra gazetemizin yazarı Müjdat Gezen’in yeniden Sahneye koyduğu “7 Kocalı Hürmüz” bu yılın diğer dikkat çeken oyunlarıydı.

İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ’NDEN

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali’nin en dikkat çekici oyunu, Édouard Louis’in aynı adlı yapıtından uyarlanan “Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri” adlı oyundu. Kemal Aydoğan’ın yönettiği, Onur Ünsal’ın oynadığı oyun, yoksulluk ve sınıfsal şiddetle örülü bir kuşaklararası hesaplaşmayı konu ediniyor.

Festival kapsamında, Gül Doğa Selvi’nin oynadığı ve Alis Çalışkan’ın yönettiği “Aşağıdaki Pencere”; Reşad Ekrem Koçu’nun aynı adlı meddah hikâyesinden uyarlanan ve Cem Zeynel Kılıç’ın oynadığı “Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş: Çerkes Rıdvan’ın Dolabı” ve Barış Arman’ın yönettiği Tülin Özen, Ali Yoğurtcuoğlu, Yeliz Doğan ve Berfin Ertan’ın oynadığı İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nın (İMÇ) koridorlarında sahnelenen “Açık Mülk” de festivalin dikkat çeken diğer oyunlarıydı.