Görkemli bir senfoni
Pandemide çevrimiçi yayınlarla ara vermeden konserlerini oda orkestrası biçiminde sürdüren Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), canlı konserlere önceki akşam Zorlu PSM sahnesinde başladı.
BİFO konuk daimi şefi Patrick Hahn yönetiminde verdiği açılış konserine E. Rautavaara’nın “In the Beginning” eseriyle başladı. Ardından konserin solisti Alice Sara Ott, M. Ravel’in “Sol El İçin Piyano Konçertosu”nu ve iki el dinleme imkânı veren bis parçası E. Satie, “Gnossiennes No 1”i seslendirdi. Köthen, Bach Yarışması ve İtalya, Pianello Val Tidone yarışmaları birincisi genç piyano yıldızı defalarca orkestrayı selamlayarak BİFO ile çalmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Müziğe hakimiyeti, pozitif enerjisi ve yüksek birikimiyle orkestranın ve dinleyicilerin takdirini kazanan şef Hahn’ın konserin ikinci yarısında yönettiği G. Mahler’in “Titan” adlı birinci senfonisi hem eserin görkemini hem de orkestranın büyüklüğünü Zorlu PSM’nin kuru akustiğine rağmen gösterdi.
KONSER ÖNCESİ SÖYLEŞİ
Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen aşı kartı veya PCR testi gösterilerek girilen nefesliler hariç maskeyle çalınıp izlenen konserin katılımı eski günleri özletti. Ancak dinleyiciler ve sanatçılar canlı bir konserde olmanın, büyük bir orkestranın tam kadro seslendirdiği eserlerin hazzını yaşadılar. Dinleyiciler, bu sezonda da devam edecek olan müzik yazarları Aydın Büke ve Serhan Bali’nin konser öncesi konuşmalarıyla eserleri daha bilinçli dinleme imkânı buldular.
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