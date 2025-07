Grafik tasarımcısı Burak Şahin’den uluslararası başarı

Vancouver merkezli Borderless Graphic Designers Group tarafından düzenlenen Design for Change 2025 Uluslararası Poster Yarışması’nda Burak Şahin’in iki posteri Pelita Harapan Üniversitesi Endonezya’da sergilenmeye değer görüldü.

Polonya’daki grafik tasarım alanında önemli organizasyonlardan olan 7. Lublin Uluslararası Poster Bienali’nde ise “geri dönüşüm” temalı bir eseri, içlerinde Grammy ödüllü tasarımcı Stefan Sagmeister gibi önemli isimlerin olduğu jüri tarafından seçilerek Centre for the Meeting of Cultures in Lublin’de sergilenmeye hak kazandı.

Küresel ısınma temasını işleyen Posterist 2025 Uluslararası Poster Yarışması’nda ise Burak Şahin’in tasarımı “en iyi eserler” arasına girerek Fatih Merkez Kütüphanesi’nde sergilenme başarısı yakaladı.

French Fries Reklam Ajansı’nda art direktör olarak görev yapan Şahin, daha önce de 5. Uluslararası Art Moves Sanat Festivali’nde en iyi 6 tasarım arasına girmiş ve çalışması Polonya sokaklarında bilboardlarda sergilenmişti.

Üniversite yıllarında ise Genç Kırmızı Ödülleri’nde birincilik elde eden Şahin, geleceğe dönük elde edeceği başarıların sinyalini vermişti.

Burak Şahin, bu uluslararası başarılarıyla yalnızca yaratıcı gücünü değil, grafik tasarımın sosyal değişime katkı sunan yönünü de ortaya koymayı hedeflediğini belirtti. Günümüz dünyasında sosyal konularda söylemlerin bu enformasyon karışıklığı ve yığını içinde kaybolduğunu ya da yeterince anlaşılamadığını belirten Şahin, grafik tasarımın bir şeyleri anlatmak, insanların içinde bir kıvılcım çakmak için sözlerden daha etkili ve estetik bir iletişim aracı olduğunun altını çizdi.