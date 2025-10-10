‘Gri’ sergisi Ankara’da sanatseverlerle buluşuyor: Hayata dair ‘anlar’ yansıtılacak

Ressam Sanem Altaylı'nın gündelik yaşamın anlarına odaklanan ve Ankara'nın ‘renkli’ ve ‘renksiz’ manzaralarını ortaya koyan kişisel sergisi "Gri", Galeri Soyut'ta sanatseverlerle buluşuyor.

Ressam Sanem Altaylı, yeni sergisi "Gri" ile izleyicileri, herkesin görüp geçirdiği ama önemsemediği anların izini sürmeye davet ediyor. Sanatçının kompozisyonları kahvehanedeki bir okey masası, pazardaki bir balık tezgahı ve kapanış saati gelen bir büfe gibi günlük hayata dair kesitlerden oluşuyor. Altaylı'nın resimlerinde mağaza camlarından yansıyan ışıklar ve sıradan eşyaların gölgeleri bir perdenin ardından süzülerek, tanıdık manzaraları bir yandan yabancılaştırıp diğer yandan çoğaltarak yeni bir katman ve atmosfer yaratıyor.

‘GRİ ANKARA’ SORGUSU

Sanatçının sergiye adını veren "gri" teması, bu yönüyle eleştirilen Ankara'nın farklı anlarını bir koleksiyonda toplarken, Ankara Kalesi gibi yalnızca başkentte bulunan mekanlar da sergide yer alıyor. Serginin açılış resepsiyonu bugün saat 18.00’de, Çankaya Yıldızevler’de bulunan Galeri Soyut’ta yapılacak. Sanatseverler sergiyi 21 Ekim’e kadar ziyaret edebilecek.