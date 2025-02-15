Grinko, Âşık Veysel söyletti

Yayınlanma: 15.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.02.2025 - 05:11

Sanatçı, geçen hafta yayımlanan son albümü “Winter Moonlight”ta yer alan yeni eserlerini de ilk kez dinleyicilere sunarken “Jane Maryam”, “Serenade”, “Lullaby for Erik”, “Noir”, “Valse” gibi çok sevilen eserlerini de yorumladı. Grinko, albümünde de yorumlarıdığı “Polyushka Polye”yi bu konserinde de seslendirdi ve ardından “Bu benim halkımın şarkısı” dedi. “Valse” eserini seslendirmeden önce “Eğer evlenme teklif etmeyi düşünen varsa edebilir. Çünkü tam zamanı” dedi ve salonu dolduran sevenlerini gülümsetti.

‘TÜRK DİNLEYİCİLERE TEŞEKKÜR’

Grinko; piyano ile birlikte gitar ve davul performansı ile sahnedeydi. Ona Yana Chekina (çello), Anna Romanova (keman), Mathilde Marsal (keman), Pavel Matckevic (viola) ve Liza Vinnikova (akordeon) eşlik etti.

Grinko’nun Türkiye’yi Türkleri ne kadar çok sevdiğini artık bilmeyen yoktur. “Merhaba, iyi akşamlar” diye başladığı geceyi “Teşekkürler” diyerek tamamladı. 2024’ün haziran ayında “Outtakes 2” albümünün ilk parçası olarak dinleyicilerle buluşturduğu, büyük Türk ozanı Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” eserini de konserde seslendiren Grinko, türkünün sözlerinden çok etkilendiğini belirterek “Bugüne dek konserlerime gelen Türk dinleyicilerime bir teşekkür etmek istedim” ifadelerini kullandı ve tüm salona Âşık Veysel söyletti.

Grinko, yarın saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Kültür Merkezi’nde, 17 Şubat saat 20.30’da Kayseri EKM Erciyes Kültür Merkezi, 18 Şubat saat 21.00’de Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde, 20 Şubat ssat 20.00’de İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 21 Şubat saat 21.00’de ise İzmir’de The Factory PSM’de konser verecek.