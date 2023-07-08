Güneş’ten iki şarkı birden
Şarkıcı-söz yazarı Güneş, iki şarkısını aynı anda yayımladı. Sony Music Türkiye etiketi ile müzikseverler ile buluşan çalışmada “Ayna” ve “Çapkın Kız- Freestyle” adlı şarkılar yer alıyor.
Güneş’in ikinci albümünün ayak seslerini duyurduğu “maxi single”ın çıkış parçası “Ayna”, dramatik sözleri, romantik melodisi ve hareketli temposuyla, güçlü ve yenilikçi bir adım olarak öne çıkıyor.
Güneş’in müzikal yeteneklerini yansıtan bir diğer parça ise Gönül Yazar’ın 1968 yılında Türkçe sözlerle seslendirdiği “Çapkın Kız” şarkısının yeni versiyonu.
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