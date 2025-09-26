Habip Aydoğdu: Yaşanmamış Tarihe Notlar-CerModern’de Belleğin Kırmızı Yankısı

Sergi, 2000’li yıllardan 2025’e uzanan çeyrek asırlık bir dönemi adeta kronolojik bir bellek haritası gibi açıyor önümüze. Her bir tuvaldeki yazılar ve sözcükler, yalnızca görsel bir form değil; kimi zaman ince bir fısıltı, kimi zaman da keskin bir çığlık gibi resmin dokusuna sızıyor. Bu metinler, sanatçının hem kişisel hem de toplumsal hafızayla kurduğu derin diyaloğun izlerini taşıyor; geçmişin yaralarına dokunurken, henüz yaşanmamış bir geleceğe de not düşüyor.

'HABİP KIRMIZISI'NIN İZİNDE

Aydoğdu’nun bu serüveni, 1976’da Nusaybin’de askerliğini yaparken eline geçen kırmızı ıstampa mürekkebinin izini sürüyor. O rastlantısal renk, bugün sanatçının kimliğiyle bütünleşmiş bir belleğe dönüştü. Her tuvalde farklı yoğunluklarda yankılanan bu kırmızı, kimi zaman bir haykırışın ateşi, kimi zaman derin bir suskunluğun kanı. Sergide dolaşırken bu rengi yalnızca bir boya değil, zamana karşı atılmış bir imza gibi hissediyorsunuz.

AYDOĞDU’NUN YARIM YÜZYILLIK ARAYIŞI

1952 Konya doğumlu Aydoğdu’nun yolculuğu, İvriz İlköğretmen Okulu’ndan İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’na, oradan da TRT’deki grafikerlik yıllarına uzanıyor. 1988’de tamamen resme adanmış bir hayata yöneldiğinden bu yana her sergisi, kendi içinde bir sorgulama ve dönüşüm alanı oldu: 1980’lerin “Sokaklar Çığlık Çığlığa” sergilerinden 1999’daki milenyum projesine, 20. sanat yılına denk gelen “Hesaplaşma ve Yaşamı Savunma”ya kadar. “Yaşanmamış Tarihe Notlar” ise bu yolculuğun son çeyrek asrını, hem geçmişle hem de henüz yazılmamış bir gelecekle buluşturan görsel bir bellek çalışması.

BİR GELECEĞİN HAFIZASINI KURMAK

CerModern’in geniş ve endüstriyel mekânları, Aydoğdu’nun kırmızısına ve yazılarla örülü tuvallerine yankı veriyor. Burada resmin sessizliğinden çok, renklerin ve sözcüklerin içindeki sonsuz gürültüyle karşılaşıyorsunuz. Her fırça darbesi, her kelime, yarının tarihine düşülmüş birer kayıt; henüz yaşanmamış bir geleceğin belleğini bugünden kuran görsel bir manifesto.

'YAŞANMAMIŞ TARİHE NOTLAR', 14 ARALIK 2025’E DEK CERMODERN’DE GÖRÜLEBİLİR

Bu sergi, yalnızca bir ressamın kırmızıya yüklediği anlamı değil, belleğin ve sanatın zamana karşı açtığı derin yarayı da hissetmek isteyenler için eşsiz bir davet.