Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit buluştu! Filmin ismi ve vizyon tarihi belli oldu...

Türk sinemasında heyecan yaratan bir proje daha vizyona hazırlanıyor. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerini paylaştığı filmin adı, yayımlanan afişle birlikte duyuruldu. “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana” adıyla beyazperdeye gelecek yapım, 14 Kasım 2025’te vizyona girecek.

Filmin senaryosunda Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve Mert Baykal’ın imzası bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal oturuyor. Gibi dizisinin ardından ikilinin yeni projesi olarak öne çıkan film, 2011 yılında gişe rekorları kıran Fransız yapımı “Can Dostum (Intouchables)” filminden uyarlandı.

NuLook yapımcılığında çekilen film, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in yanı sıra Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi isimler de projede yer alıyor.

14 Kasım’da vizyona girecek film, hem kadrosu hem de hikayesiyle şimdiden yılın en merak edilen yapımları arasında yerini aldı.