Hedefim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hedefim Sensin filmi nerede çekildi?

21 Eylül 2022 Çarşamba, 15:13

Ata Demirer’in senaryosunu kaleme aldığı Hedefim Sensin’in yönetmen koltuğunda Kıvanç Boruönü oturuyor.

HEDEFİM SENSİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya’nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya’nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada’ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

HEDEFİM SENSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hedefim Sensin’in oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Zeynep Alkan, Bilge Yenigül ve Tarık Ünlüoğlu yer alıyor.

HEDEFİM SENSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve Gökçeada'da gerçekleşti.

HEDEFİM SENSİN FİLMİNDE ÇALAN ŞARKILAR

İzmirli Volkan'ın Acelem Yok şarkısı filmde kullnaıldı ve filmin yayınlandığı dönemde izleyiciler tarafından çok sevilmişti. Filmde çalan bir başka şarkı olan "Bahçe duvarından aştım" Ata Demirer tarafından seslendirildi.















