TV'de bugün neler var? 21 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2022 Çarşamba, 13:02
<p>Yeni bir haftada ilerlerken çarşamba günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, 21 Eylül Çarşamba günü TV yayın akışı...</p> <h3>ÇARŞMBA GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  O Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Receğ İvedik 4</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Mükemmel Eşleşme</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Sahte Kabadayı(Yerli Sinema)</p>

Yeni bir haftada ilerlerken çarşamba günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 21 Eylül Çarşamba günü TV yayın akışı...

ÇARŞMBA GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Receğ İvedik 4

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Mükemmel Eşleşme

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Sahte Kabadayı(Yerli Sinema)

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Receğ İvedik 4 (Yerli Sinema)</p> <p>22:30 Mahkum</p> <p>01:15 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)</p> <p>03:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Receğ İvedik 4 (Yerli Sinema)

22:30 Mahkum

01:15 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

03:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 O Kız</p> <p>22:30 O Kız</p> <p>00:45 O Kız</p> <p>03:00 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

22:30 O Kız

00:45 O Kız

03:00 Gelinim Mutfakta

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)</p> <p>22:30 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)</p> <p>00:45 Aramızda Kalsın</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

22:30 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Gelin Evi</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)</p> <p>21:45 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)</p> <p>23:30 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)</p> <p>01:30 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

21:45 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)

23:30 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

01:30 Baba

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:00 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:30 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>TRT1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:25 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Alişan İle Hayat Gülümse</p> <p>12:30 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Masumlar Apartmanı</p> <p>16:40 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Mükemmel Eşleşme</p> <p>23:55 Balkan Ninnisi</p> <p>03:05 Masumlar Apartmanı</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayat Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:15 Masumlar Apartmanı

16:40 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mükemmel Eşleşme

23:55 Balkan Ninnisi

03:05 Masumlar Apartmanı

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