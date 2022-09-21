TV'de bugün neler var? 21 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftada ilerlerken çarşamba günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 21 Eylül Çarşamba günü TV yayın akışı...
ÇARŞMBA GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 O Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Receğ İvedik 4
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Mükemmel Eşleşme
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sahte Kabadayı(Yerli Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Receğ İvedik 4 (Yerli Sinema)
22:30 Mahkum
01:15 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)
03:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
22:30 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayat Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:15 Masumlar Apartmanı
16:40 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mükemmel Eşleşme
23:55 Balkan Ninnisi
03:05 Masumlar Apartmanı
İlgili Haberler
- Yeni dizi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' başlıyor: Ben Bu Cihana sığmazam ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları kim?
- Yargı dizisinin 2.sezonu başlıyor: 2.sezonda hangi oyuncu olmayacak? Dizinin sezon finalinde ne olmuştu?
- Başak Özel kimdir, kaç yaşındaydı, neden hayatını kaybetti? Başak Özel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Video Haberler
- Nil Karaibrahimgil Beşiktaş Festivali’nde sahne aldı
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
- 1,5 kilo balı 33 saniyede yedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Orduya savaş zamanı alarmı talimatı
- Alakurt’tan skandal paylaşım: ''Döver, bayıltır...'
- Soylu yerine düşünülen isim belli oldu
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- MasterChef Sergen 3 ay önce açtığı köftecisini kapattı
- AKP içindeki trol rahatsızlığı: Başımıza bela olacak
- AKP ve MHP için tehlike çanları çalıyor