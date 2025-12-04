“Herkes Kocama Benziyor” 200’üncü gösterimini gerçekleştirdi

Pınar Güntürkün’ün sahnelediği oyun, pavyon tuvaletçisi Ayten’in yaşamından kesitler sunarak karakterin öfke, kayıp ve geçmişle yüzleşme sürecini konu alıyor. Gösterime yoğun ilgi gösterilirken Güntürkün, zaman zaman seyirciyle doğrudan iletişim kurarak performansını interaktif bir yapıya taşıdı.

PAVYON İŞÇİSİ AYTEN’İN HİKÂYESİ

Alis Çalışkan tarafından kaleme alınan oyun, kocası tarafından terk edilen Ayten’in iki çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesini merkeze alıyor. Ayten’in yolu bir pavyonda çalışmaya uzanırken oyun, bu ortamda çalışan kadınların gündelik deneyimlerini, kırılganlıklarını ve hayatta kalma stratejilerini ele alıyor. Metin, Ayten’in hayatındaki önemli olayları karakterin kendi anlatımıyla ve zaman zaman kesintili bir dramaturjik yapı içinde aktarıyor.

“Herkes Kocama Benziyor”, 200’üncü gösterimiyle birlikte sahne yolculuğunu sürdürürken, tek kişilik oyun türünde son yıllarda izleyiciyle buluşan yapımlar arasında yer almaya devam ediyor.