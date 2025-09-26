Hitay Vakfı Sanat Yarışması tamamlandı

Sanat ve eğitimi desteklemek amacıyla kurulan Hitay Vakfı tarafından yaşama geçirilen ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması’nı kazanan isimler duyuruldu.

1 Şubat – 14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşen başvurular Emin Hitay (Hitay Vakfı Kurucu Başkanı), Melike Bayık (Hitay Vakfı Sanat Danışmanı), Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, Prof. Dr. Melike Taşçıoğlu Vaughan, Prof. Emre İkizler, Doç. Dr. Caner Şengünalp, Doç. Handan Dayı, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özen, Dr. Dilek Karaaziz Şener ve Öğr. Gör. Gülcan Şenyuvalı Demirtaş'tan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Yarışmada kazanan isimlerin listesi şöyle:

Bekir Dindar, Serenay Gülyağcı, Mehmet Öğüt, Arek İpekli, Merve Karakoç, Salih Çakar, Nurgül Gökçen, Şule Nur Alev Erdoğan, Eda Gizem Uğur Göksu, Ilgaz Gürün.

Seçilen 10 portfolyo sahibi, 14 Haziran – 14 Eylül 2025 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşen 13. Berlin Bienali’ne 1 haftalık bir keşif programı için gezi bursu kazandı. Öğrenciler, Berlin sanat dünyası, bienal ve sergiyi keşfetme fırsatı buldular.

Berlin Bienali (fotoğraf: Arek İpekli)