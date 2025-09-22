Hobi olarak başladı, 2 bin eserlik müze açtı

Yıllar içinde farklı dönemlerde ürettiği eserlerden oluşan müze, hem folklorik hem de fantastik bebeklere ve büyük kompozisyonlara ev sahipliği yapıyor. Eşinin de destek olduğu müze, Özer’in emeğinin ve sanatının bir yansıması olarak ücretsiz bir şekilde ziyarete açık. Koleksiyon, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor ve bölgenin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alıyor.

"İLK GÜNDEN İTİBAREN YAPTIĞIM BÜTÜN ESERLERDEN ÖRNEKLER YER ALIYOR"

Bebeklerin sahnelendiği platformların dekorlarında eşi ile birlikte yaptıklarını anlatan Arzu Özer, "15 yıl önce hobi amacıyla başladığım bez bebek yapım sanatında 2 bin bebeklik bir müzeye kavuşmanın sevincini yaşıyorum. Müzedeki eserler, 15 yıl boyunca yaptığım ve çeşitli dönemlere ait eserlerden oluşuyor. Müze de başladığım ilk günden itibaren yaptığım bütün eserlerden örnekler yer alıyor. Bu, benim için bir gurur kaynağı. Yıllardır yaptığım bu emeği, hem gelecek nesillere, hem de çocuklarıma bırakmanın gururunu yaşıyorum. Müze de sadece bez bebek yok. Her teknikten yapılmış bebekler var. Belli masallara ait bebekler olduğu gibi fantastik bebekler de yer alıyor. Ayrıca bu bebekler arasında büyük kompozisyonlar da var. O kompozisyonlarda yer alan dekorların yapımında da eşim yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KENDİ MASALIMIN KAHRAMANLARINI OLUŞTURUYORUM"

Dünyada bilinen bir sanat olduğuna dikkat çeken usta sanatçı Özer, "Müze de yer alan bebekler aslında bebek kavramında olmalarına rağmen bunlar aslında dünya da doll art, sanat bebekleri diye bilinen bir sanat dalına ait ürünler. Ben zaten folklorik ya da yöresel bebekler pek yapmıyorum. Benim yaptığım bebekler, tasarım bebekler, hayal dünyamın eserleri. Aslında ben kendi masalımın kahramanlarını oluşturuyorum" diye belirtti.

"HER GÜN MÜZEYİ İLK GÜNKÜ GİBİ ZİYARET EDİYORUM"

Müzenin kendisi için büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyen sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Müzenin açılışı her ne kadar da 2025 Mart olsa da 15 yıl önce oluşturulmaya başlandı diyebilirim. Çok duygulandım. Müzenin açılışını benim için büyük bir gurur kaynağı. O gün çok duygulanmıştım. Her gün ilk defa geziyormuş gibi gidip ziyaret ediyorum. Bebeklerim yoğun bir ilgi görüyor. Ücretsiz olarak ziyarete açık ve bölgedeki müzeler için de en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alması beni çok mutlu ediyor. Bundan da çok memnunum. Ayrıca ziyaretçilerimizi bu kadar çeşitli üretimi bir kişinin yapabilmiş olması çok şaşırtıyor. Bazı bebeklerin çok gerçekçi olmaları onların çok ilgisini çekiyor. Ara sırada bebek korkusu olan müzeseverler geliyor çok gerçekçi olduğu için korkanlar da var. Ama korku da bir duygudur. Onların korkmaları da hoşuma gidiyor."