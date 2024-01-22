‘Hücreler’ dile gelirse...

Yayınlanma: 22.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 03:00

Engin Günaydın’ın yazdığı, Doğu Yaşar Akal ile yönettiği ve oynadığı “Hücreler” adlı oyun seyirciyle buluştu.

Oyun adından da anlaşılacağı gibi vücudumuzun içinde bulunan hücreleri anlatıyor ve bazı hücreler karakter olarak çıkıyor karşımıza... Oyun sonrası, sahnede benim muhteşem üçlü olarak tanımladığım Günaydın, Cengiz Bozkurt ve Şinasi Yurtsever’i bir arada seyretmek çok keyifliydi.

ANA KARAKTERLER

İnsan vücudundaki hücrelerin günlük yaşamlarını seyrettiğimiz oyunda ana karakterler; Profesör Yağ (Engin Günaydın), Profesör Neron (Şinasi Yurtsever), Profesör Mal (Cengiz Bozkurt).

Günaydın, oyunu şöyle özetliyor: “Oyunumuz hücrelerin hayatını anlatıyor. Karakterimiz Nejat’ın yaşadığı problemleri, kendi gözünden video olarak izlerken sahne üstünde de yaşananların Nejat’ın bedenindeki canlı yansımalarını göreceğiz. Uzun süredir üzerine çalıştığımız bu muhteşem komedi gösterisine sizleri de bekliyoruz.”

İnsan vücudundaki hücrelerin yaşamını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun ‘Nejat’ın yaşadıkları karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahnede görüyoruz. Aslında “Hücreler”, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik bir hikâyesi.

TOLGA ÇEBİ AYRICALIĞI

Oyunda şarkı söyleyen oyuncunun yumuşak sesi deyim yerindeyse bizi mest etti. Bu tarz müzikli oyunlarda dans olacaksa, oyuncuların uyumu ve becerisi önemli. Danslarda uyum yoktu ve zayıf kaldı.

Dekor tasarımı çok yaratıcı ve dikkat çekiciydi. Kostümler renkli ama daha yaratıcı olabilirdi.

Oyunun müziklerinde Tolga Çebi’nin imzası olduğu belli oluyordu. Çebi’nin her yaptığı işteki başarısı takdiri hak ediyor. Bence Çebi, oyun müziklerinin sihirbazı...

İki perde olan oyundaki akıcılık, sürenin nasıl geçtiğini hissettirmiyor. Ayrıntıları bol ve akıcı bir metin kaleme alan Günaydın, daha çok oyun yazmalı. Sıradanlığın dışına çıkabiliyor ve çok düşünülmüş, özenli yazın tarzıyla bu işte de ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

BKM yapımı oyun sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunda ayrıca Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ rol alıyor.