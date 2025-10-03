İBB Beyoğlu Sineması'nda Ekim ayı programı belli oldu

Ekim ayında “Beyoğlu’nda İzledim” konseptinde “Küçük Kadınlar”, “İlgi Manyağı”, “Past Lives”, “Julie ve Julia” ve “Birdman” filmleri seyirciyle buluşacak. “Yurt Resimleri”, “Sivas” ile “Gemide”nin ve “5. Sinemada Festivali Seçkisi”nde gösterilecek “Su Yüzü” ile “Hakkı” gösterimlerinin ardından yönetmenlerin katılımıyla söyleşiler de gerçekleşecek.

Minik sinemaseverler içinse “Çocuk Matinesi”nde “Fındık İşi 2”, “Kung Fu Panda 4”, “Genç Deniz Canavarı Ruby” ve “Fındık İşi” filmlerinin gösterimleri yapılacak.

Kültür AŞ işbirliğiyle “Yan Yana: Türkiye’den Sevgilerle...” başlıklı kısa film seçkisinde film ekiplerin katılımıyla “Çekiliş”, “30 Yaşında Öğrendiğim Şeyler” ve “Yara”; “Yan Yana: Fransa’dan Sevgilerle...” seçkisinde ise “Bir Aktörün Ölümü”, “Güneşten Sonra” ve “Mesafe Ne Olursa Olsun” filmleri gösterilecek. BİFED işbirliğiyle “Liberty Square'i Yerle Bir Etmek”, İstanbul Cervantes Enstitüsü ve Meksika Konsolosluğu işbirliğiyle “Pedro Páramo” filmleri izleyiciyle buluşacak. BSB işbirliğiyle hazırlanan “Salı Belgeselleri” kuşağında ise “Şarap Rengi Deniz” belgeseli ve yönetmenlerin katılımıyla “Işığın Hasadı” ve “60”” belgeselleri gösterilecek.

GÖSTERİMLER, SÖYLEŞİLER

SİNESEN işbirliğiyle Galip Görür moderatörlüğünde düzenlenen “Sinemayı Kim Çeker?” söyleşilerinde Nermin Aytekin yapım süreci, Erdoğan Kar ve Eren Danışman Boz reji üzerine konuşacaklar. TÜRSAV işbirliğiyle gerçekleşen “Meraklısına Sinema Sohbetleri”nde Hakan Aytekin ve Önder Esmer belgesel sinemamızın geleceğini; Aydın Sayman ve Ahmet Hızarcı sinemada akademik yaklaşımları ele alacak. Altyazı Sinema Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Sinema ve Gençlik” söyleşilerinde ise Nil Kural, Aslı Ildır ve Engin Ertan sinemaseverlerle buluşacak. Ildır ve Ertan ayrıca, “Altyazı Seçti” kapsamında Coen kardeşlerin “Sen Şarkılarını Söyle” filminin gösteriminin ardından da bir söyleşi gerçekleştirecek.

8 Ekim Çarşamba günü SİAMER işbirliğiyle düzenlenen “Beyoğlu Kontu: Giovanni Scognamillo” etkinliği Alessandra Scognamillo’nun açılış konuşmasıyla başlayacak ve “Bir Sinema Aşığı: Giovanni Scognamillo” belgeselinin gösteriminin ardından sinema tarihi üzerine kapsamlı bir söyleşiyle devam edecek. Aynı akşam açılışında “Giovanni Scognamillo” filminin gösterileceği “Korku ve Edebiyat” konseptinde, konu üzerine bir de söyleşi gerçekleşecek.

Etkinlik programının ayrıntılarına İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir, etkinliklerin ücretsiz biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.