İBB Şehir Tiyatrolarının 'Oyun Yazım Atölyesi' 22 Aralık'ta başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarına bağlı Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM), "Oyun Yazım Atölyesi" düzenleyecek.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık'ta başlayacak atölyenin 3 ay sürmesi planlanıyor.

Şişli Habitat Sahne'de gerçekleştirilecek atölyenin ilk 7 haftasında, katılımcılar uzman isimlerle bir araya gelecek. Atölyenin yürütücüleri arasında, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Aylin Alıveren, Eylem Ejder, Beliz Güçbilmez, Yeşim Özsoy, Esra Dicle ve Emre Koyuncuoğlu yer alacak.

Pazartesi ve salı günleri olmak üzere haftada iki gün yapılacak atölyenin ilk etabında katılımcılar, "metropol, açlık, ekoloji" gibi güncel kavramlar kapsamında oyun metinleri oluşturacak.

İlk etabın ardından katılımcılara, metinlerini geliştirmeleri için 4 haftalık bir ara verilecek. Bu sürenin sonunda teslim edilen metinler değerlendirilecek ve aralarından seçilen 10 oyun metni, bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanacak.

Seçilen metinler üzerinde mayıs ayında yapılacak olan İBB Şehir Tiyatroları oyuncularının oyun okumaları için dramaturg ve yönetmenlerle bire bir çalışmalar olacak.

Toplam 30 kişilik kontenjana sahip atölye için başvurular, 12 Aralık Cuma günü saat 18.00'e kadar sürecek. Adaylar, kısa öz geçmişleri ve daha önce yazdıkları bir tiyatro metni ile birlikte "cgsm.atolye@ibb.gov.tr" mail adresine başvuru yapabilecek.