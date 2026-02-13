İDOB'un 'Tehlikeli Oyun' ve 'Deli Dumrul' oyunları bugün prömiyer yapacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), çağdaş Türk operasının iki yeni eserini sanatseverlerle buluşturacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde bugün "Tehlikeli Oyun" ve "Deli Dumrul" eserlerinin dünya prömiyeri yapılacak.

Librettosu Mehmet Ergüven tarafından kaleme alınan ve Mesruh Savaş'ın müziğiyle ilk kez sahneye taşınacak "Tehlikeli Oyun", iki kişi arasında geçen bir ilişkinin, kapalı bir mekanda psikolojik bir hesaplaşmaya dönüşmesini anlatıyor.

Kadın ve erkek arasındaki diyaloglar üzerine kurulu yapısı, farklı bestecilerden alıntı içeren bölümler, çiftin geçmişine ve ilişkilerine dair anıları yansıtan siyah-beyaz kısa film sahneleriyle destekleniyor.

Nazlı İktu'nun sahneye koyduğu, İDOB orkestrasını Murat Kodallı'nın yönettiği, dekor ve kostüm tasarımı Nilsu Baldan, ışık tasarımı Bersan Baş'a ait olan eserde, solistler Gülbin Günay, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Zafer Erdaş ve Alper Göçeri'nin dönüşümlü rol alacak.

Sinan Bayraktar'ın librettosunu yazdığı, Çetin Işıközlü'nün melodileriyle zenginleşen "Deli Dumrul"da Türk sineması ve tiyatrosunun dramatik anlatım geleneğinden beslenen bir sahneleme sunuluyor.

Cenk Bıyık’ın sahneye koyduğu eserde, orkestra şefi Murat Kodallı, dekor ve kostüm tasarımı Tan Ergin, ışık tasarımı Gürkan Dökmetaş, koreografi Deniz Özaydın imzası taşırken, "Deli Dumrul" rolünde Işık Belen ve Burak Kul dönüşümlü sahnede olacak.