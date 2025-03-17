İDSO Ayşegül Sarıca anısına çaldı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:26

Güncelleme: 17.03.2025 - 11:26

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), önceki akşam 10 Mart 2023 yılında hayata veda eden büyük piyanist devlet sanatçısı Ayşegül Sarıca anısına Japon şef Toshiyuki Shimada yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verdi.



Konser, orkestranın emekli kontrbas üyesi Mustafa Perin'in (1965-2025) ani ölümü nedeniyle de saygı duruşuyla başladı. İlk bölümde usta piyanist Emre Şen, orkestra eşliğinde Brahms’ın "1. Piyano Konçertosu" nu çaldı. Ardından bis parçası olarak Rachmaninoff'un "Moments musicaux, Op. 16, No. 4" eserini çalan Emre Şen; "Bu eseri ilk kez Ayşegül Hanımın tv kaydından dinlemiştim ve sonra başka kimseden de dinleyemez oldum, çok beğenmiştim." diyerek Ayşegül Sarıca'ya duyduğu büyük hayranlığı dile getirdi. Sarıca ailesinin de izlediği konser akşamı Schumann’ın baharı müjdeleyen "İlkbahar" senfonisi ile bitti.