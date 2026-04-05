İDSO Fazıl Say’ın bestesiyle şefin acısını paylaştı

İDSO Fazıl Say’ın bestesiyle şefin acısını paylaştı

5.04.2026 04:00:00
Gülçin Gülan
İDSO Fazıl Say’ın bestesiyle şefin acısını paylaştı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda ABD’li şef John Axelrod yönetiminde verdiği konserde, orkestranın flüt grup şefi Bülent Evcil, Fransız besteci Jacques Ibert’in Flüt Konçertosu’nu seslendirdi.

Hayranlık uyandıran icrasıyla defalarca sahneye davet edilen Evcil, babası prova sırasında yaşamını yitirdiği halde konsere çıkan şef Axelrod ve bütün babalar anısına, Say’ın flüt ve piyano için bestelediği “Portreler” albümünde yer alan “Babam Ahmet Say” eserini orkestra eşliğinde çaldı. 

Konserin ardından konuştuğumuz şef Axelrod, “Başkemanda Özgecan Günöz’ün olduğu orkestra muhteşem bir konser verdi. 

İDSO’yu bu kadar sevme nedenim sadece müziğin kalitesi değil, aynı zamanda taşıdıkları sıcak ruh, müziklerini de aynı cömertlikle icra ediyorlar. Onlarla müzik yapmak büyük bir keyifti” diyerek başarıda da bu sıcaklığın önemini vurguladı.

