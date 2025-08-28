Türkiye sonbahara yaklaşırken kültür-sanat dünyası dopdolu bir programla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sinemadan tiyatroya, konserlerden sergilere, kısa film yarışmalarından açık hava etkinliklerine kadar birçok alanda dikkat çekici etkinlikler sanat gündemine yön veriyor.

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından bu yıl 46’ncısı düzenlenen İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması için başvurular başladı. Katılım için son tarih 15 Aralık 2025 olarak belirlendi. Yarışmaya 1 Ocak 2024 sonrasında çekilmiş kısa film ve belgeseller başvurabilecek. Ön elemeyi geçen yapımlar 9–15 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32. İFSAK Kısa Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak. Ön jüride Yakup Tekintangaç, Tuğba Kurt Ulucan ve Işıl Yaman yer alırken, ana jüri üyeleri yıl sonunda açıklanacak.

Zorlu PSM ise “PSM Loves Summer by %100 Müzik” serisi kapsamında İngiliz sanatçı Luvcat’i Türkiye’de ilk kez ağırlamaya hazırlanıyor. Gotik-romantik tarzıyla kısa sürede adını duyuran sanatçı 4 Eylül akşamı %100 Studio’da sahneye çıkacak. “Matador”, “He’s My Man” ve yeni teklisi “Vicious Delicious” ile müzikseverlere teatral bir performans sunacak.

Pera Müzesi kuruluşunun 20. yılında iki yeni sergiyle sanatseverleri karşılıyor. “Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar” başlıklı sergi 29 sanatçının eserlerini güncel bir bakış açısıyla bir araya getiriyor. İsveçli sanatçı Åsa Jungnelius’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi olan “Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize” ise cam ve taşın etkileşiminden yola çıkarak malzeme ile insan arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Her iki sergi 16 Eylül 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nde 6–12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Pekinel Uluslararası Masterclass programı, dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç müzisyenleri sahne deneyimiyle buluşturacak. Prof. Dr. Markus Becker’in yöneteceği program 12 Eylül’de özel bir konserle sona erecek.

Sinemada ise yeni haftada dikkat çekici yapımlar vizyona giriyor. Darren Aronofsky imzalı “Suçüstü”, Olivia Colman ve Benedict Cumberbatch’in başrollerini paylaştığı “Güller”, animasyon tutkunları için “Büyük Yarış”, 4DX salonlarında yeniden gösterime girecek “Kara Şövalye”, Japon gerilimi “Çıkış 8”, Kurtuluş Savaşı’nı konu alan “Büyük Zafer” ve Mısır yapımı aksiyon-komedi “Usta” bu haftanın öne çıkan filmleri arasında.

The Ritz-Carlton İstanbul’un Boğaz manzaralı terası The Roof, yaz boyunca her salı açık hava sinemasıyla izleyicilerini ağırlamaya devam ediyor. Programda Moulin Rouge, Minority Report, The Shape of Water ve Titanic gibi klasik filmler yer alıyor.

Türk müziğinin değerli ismi Devlet Sanatçısı Gülsin Onay da Eylül ayında iki özel konser verecek. 2 Eylül’de Viyana’da Zafer Bayramı kapsamında sahne alacak olan sanatçı, 9 Eylül’de ise 22. Gümüşlük Müzik Festivali’nin kapanış konserinde Chopin repertuvarı seslendirecek.

24 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne ulusal yarışmalarda toplam 352 film başvurdu. Yarışacak filmler 5 Eylül’de açıklanacak.

Sakıp Sabancı Müzesi’nde ise 4–7 Eylül tarihleri arasında “Müze’de Sahne” etkinliği gerçekleştirilecek. “Karşılaşmalar ve Ötesi” temasıyla düzenlenecek programda tiyatro oyunları, performanslar, fuaye buluşmaları ve çocuklara özel gösteriler yer alacak.

Eylül ayının kültür-sanat ajandası diğer etkinliklerle de zenginleşiyor. Yeni Türkü 6 Eylül’de Yapı Kredi bomontiada sahnesinde olacak. Aynı gün Setur Marinas Ayvalık’ta “Art on the Boat” festivali düzenlenecek. Swissôtel The Bosphorus’ta “Jazz Chill” konserleri, Hakkâri’de Grup Tillo ve Şanlıurfa Devlet THM Topluluğu’nun konserleri, Türkiye’nin dört bir yanında “An Epic Symphony” konser serisi, Galataport İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Ankara’da CSO Ada Açık Hava Sineması, Akbank Caz Festivali’nin JAmZZ Masterclass programı ve İstanbul Modern’de Yeşim Demir Pröhl söyleşisi öne çıkan etkinlikler arasında bulunuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun “Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor” adlı gösterisi sahnelenecek. Kurtuluş Savaşı’nın destansı hikâyesini dans, müzik ve görsellerle sahneye taşıyacak olan eser, zaferin 103. yılında seyircilerle buluşacak.

Türkiye’nin kültür-sanat gündemi Eylül ayına girerken sergiler, konserler, filmler ve özel gösterilerle zenginleşiyor. Sanatseverler için heyecan verici bir dönem başlıyor.